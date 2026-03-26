Die US-Rockband The Killers wird im Vorfeld des Champions-League-Finales am 30. Mai in Budapest auftreten. Dies teilten die Europäische Fußball-Union (UEFA) und die Band selbst am Donnerstag mit. „Es ist uns eine Ehre, die unglaublichen Teams und Spieler bei einem Spiel zu feiern, das zweifellos ein episches Match werden wird“, hieß es in einem Statement der Künstler.
The Killers spielen vor dem Champions-League-Finale
Die US-Rockband tritt vor Anpfiff des Endspiels am 30. Mai in Budapest auf.
The Killers treten in Budapest auf
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Beim Finale der Königsklasse 2025 in München hatte Linkin Park vor dem Anstoß für Stimmung gesorgt. Damals gewann Paris Saint-Germain seinen ersten Champions-League-Titel, in diesem Jahr hofft Bayern München auf den Triumph.