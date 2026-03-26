The Killers spielen vor dem Champions-League-Finale

Die US-Rockband The Killers wird im Vorfeld des Champions-League-Finales am 30. Mai in Budapest auftreten. Dies teilten die Europäische Fußball-Union (UEFA) und die Band selbst am Donnerstag mit. „Es ist uns eine Ehre, die unglaublichen Teams und Spieler bei einem Spiel zu feiern, das zweifellos ein episches Match werden wird“, hieß es in einem Statement der Künstler.