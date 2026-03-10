Toni warnt Bayern: "Atalanta sehr selbstbewusst"

SID 10.03.2026 • 05:34 Uhr Der 48 Jahre alte Italiener stellt seinen Ex-Klub aus München auf ein mental starkes Team im Hexenkessel von Bergamo ein.

Luca Toni hat seinen ehemaligen Klub Bayern München vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo vor einem unerschrockenen und gefestigten Team gewarnt.

„Sie dürfen ihren Gegner nicht unterschätzen. Die Atalanta-Spieler sind sehr selbstbewusst und sehr stolz, dass sie so weit gekommen sind“, sagte der frühere Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga dem Münchner Merkur/tz vor dem Spiel am Dienstag (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) in Bergamo.

Champions League: Toni lobt Bergamo-Trainer

Als Grund für das zuletzt verbesserte Auftreten der Norditaliener machte Toni allen voran den Trainer verantwortlich.

„Unter Palladino spielen sie einen starken Fußball. Er hat die Mentalität in der Mannschaft zum Positiven verändert“, sagte der Weltmeister von 2006 über den Coach Raffaele Palladino, der Atalanta erst im November übernommen hatte.