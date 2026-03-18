So beeinflusst der Streik das Spiel des FC Bayern

SPORT1 18.03.2026 • 09:03 Uhr In München wird heute der öffentliche Nahverkehr bestreikt. Wie wirkt sich das auf die Anreise der Fans zum Champions-League-Spiel des FC Bayern aus?

Heute ist es soweit. In der Münchner Allianz Arena steigt das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem FC Bayern und Atalanta Bergamo (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Nach dem 6:1-Sieg des deutschen Rekordmeisters im Hinspiel dürften die FCB-Anhänger nicht allzu große Zweifel daran haben, dass ihr Verein das Viertelfinal-Ticket löst.

Mehr Sorgen bereitet derweil der neuerliche Streik im Münchner Nahverkehr. Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Los geht es ab Mittwoch um 11 Uhr, enden soll der Protest am Freitagmorgen um vier Uhr.

Wie aber beeinflusst die Arbeitsniederlegung die Anreise der Fans zur Arena nach Fröttmaning?

FC Bayern: MVG will Fans normal mit der U-Bahn befördern

Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG kündigte bereits an, trotz des Streiks eine Notlösung anbieten zu wollen.

Demnach soll auf den Linien U3 und vor allem auf der nach Fröttmaning fahrenden Linie U6 der Betrieb schrittweise aufgebaut werden. In welchem Takt die U-Bahnen fahren, hängt demnach von der Verfügbarkeit von Fahrern ab.

Schon beim Streik Anfang Februar konnte die MVG zum Pokal-Viertelfinale zwischen den Bayern und RB Leipzig die U6 mit einer hohen Taktung anbieten – und dementsprechend die Fans zur Arena befördern.

Die Begründung seinerzeit: Weil die U6 die meistgenutzte U-Bahn ist, gehe diese während eines Streiks als Erste in Betrieb, sobald es genügend Personal gibt.

Champions League FC Bayern biete Bus-Shuttle an

Alternativ bietet der Rekordmeister selbst übrigens einen Bus-Shuttle-Service an. Dieser fährt von der S-Bahn-Haltestelle an der Donnersbergerbrücke bis Kieferngarten, von dort ist die Arena zu Fuß erreichbar. Nach der Partie fahren die Busse dann von Kieferngarten zum Stachus.