„Ziele zu erreichen“: Bayer legt den Fokus auf die Bundesliga

SID 18.03.2026 • 05:33 Uhr Bayer Leverkusen scheidet aus der Champions League aus - und blickt nun auf die nationalen Wettbewerbe.

Janis Blaswich stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. „Wir müssen trotzdem das Positive herausnehmen“, sagte der geknickte Torwart von Bayer Leverkusen, der die Viertelfinal-Hoffnungen des deutschen Vizemeisters beim gnadenlosen FC Arsenal fast im Alleingang aufrecht gehalten hatte – das hochverdiente Ausscheiden in der Champions League beim 0:2 (0:1) in London aber nicht verhindern konnte. „Wir können trotzdem erhobenen Hauptes hier rausgehen und müssen trotzdem stolz auf uns sein.“

Denn Bayer habe „noch Ziele zu erreichen in der Bundesliga und im Pokal“, wie der 34-Jährige bei Prime Video betonte. Nach dem Aus in der Königsklasse beim Premier-League-Tabellenführer, der die Rheinländer nach dem 1:1 im Hinspiel zu keinem Zeitpunkt auf eine Überraschung hoffen ließ, kann sich die Werkself nun voll auf die nationalen Wettbewerbe konzentrieren. Das Highlight in London soll nicht das letzte in der Champions League für längere Zeit gewesen sein.