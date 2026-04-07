Real-Coach zu Alaba: "Was seine Zukunft betrifft ..."

Franziska Wendler 07.04.2026 • 14:57 Uhr Die Zukunft von David Alaba bei Real Madrid ist unklar. Nun bezieht sein Trainer Stellung.

Im kommenden Juni läuft der Vertrag von David Alaba bei Real Madrid aus. Wie es für den langjährigen Bayern-Profi dann weitergeht, ist aktuell völlig unklar.

Bei den Königlichen ist der 33-Jährige nach mehreren Verletzungen nur noch Rotationsspieler, kam in der laufenden Saison auf nicht einmal 400 Einsatzminuten in 13 Pflichtspielen.

Vor dem Viertelfinal-Duell in der Champions League gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern (ab 21 Uhr im LIVETICKER) hat Real-Coach Álvaro Arbeloa zu der Situation des Österreichers Stellung bezogen.

„Für mich ist es ein enormes Privileg, einen Spieler wie David Alaba mit dieser Historie im Team zu haben. Ich spreche nicht nur von Real Madrid sondern auch seinen vorherigen Stationen bei Bayern oder in Österreich. Auch für seine Mitspieler ist es ein Privileg, ihn im Team zu haben“, erklärte der Cheftrainer.

Arbeloa lässt Alaba-Zukunft offen

„Mit mir als Trainer hat er einige Minuten bekommen, in denen er uns sehr geholfen hat“, so Arbeloa weiter: „Für mich ist es immer wichtig, zu vermitteln, dass ein Spieler wichtig ist, egal wie viele Minuten er spielt und mit David ist es nochmal etwas Besonderes. Er hat eine unglaubliche Fähigkeit, seine Werte auf das Team zu übertragen.“

Arbeloa ergänzte: “Was seine Zukunft betrifft, müssen er und der Verein schauen, aber für mich als Trainer ist es wirklich ein Privileg, ihn unterstützen zu können und vor allem dass das Team auf seine Unterstützung zählen kann.“