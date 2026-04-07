"Alles oder nichts": Spanische Presse warnt vor Bayern

SID 07.04.2026 • 10:25 Uhr Auf Real Madrid warte im Gigantenduell in der Königsklasse die "tödlichste Torfabrik Europas".

„Alles oder nichts“, „Triumph oder Krise“: Für die spanische Presse kämpft Real Madrid im Gigantenduell mit dem FC Bayern um die Rettung seiner Saison – und das ausgerechnet gegen den deutschen Rekordmeister.

Real stehe bereits im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League im Bernabéu am Dienstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) „vor dem Ruhm oder vor einer Krise, und Tatsache ist, dass Bayern München dafür nicht gerade der beste Gegner ist“, schrieb die Mundo Deportivo, „wenn es nicht sogar der schlechteste ist.“

Für die Königlichen und Trainer Álvaro Arbeloa gehe es nach dem Pokalaus und dem so gut wie verlorenen Meisterschaftskampf mit dem FC Barcelona gegen Bayern um „alles oder nichts“, titelte die Marca. Verein und Trainer, so Mundo Deportivo, spielten gegen Bayern „um ihre Zukunft“.

Spanische Presse mit Respekt vor Bayern

Der Respekt vor dem deutschen Rekordmeister ist jedenfalls riesig. „Es gibt gefährliche Mannschaften – und dann gibt es Bayern München“, schrieb die Marca über „die tödlichste Torfabrik Europas“.

Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany gehöre „zu den stabilsten in Europa“, mutmaßte Mundo Deportivo. Vor allem der mögliche Einsatz von „Erdbeben“ Harry Kane, wie die AS den englischen Stürmerstar beschrieb, sei ein Trumpf.

Gänzlich abschreiben müsse man Real in der „Neuauflage eines der legendärsten Duelle in der Geschichte des Europapokals“ (AS) jedoch keinesfalls.