Appell an die Bayern-Fans: Kompanys einzige Bitte

SID 29.04.2026 • 10:31 Uhr Der Trainer von Bayern München zählt im Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain auf eine stimmungsvolle Kulisse in München.

Für den Einzug ins Endspiel von Budapest hat Trainer Vincent Kompany die Anhänger von Bayern München in die Pflicht genommen. „Wir brauchen unsere Fans und deren Unterstützung mit dem gleichen Feuer wie gegen Madrid“, sagte der Belgier nach dem spektakulären 4:5 (2:3) im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Um die Wende im Rückspiel am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) zu schaffen, verlangt Kompany gar Selbstlosigkeit.

„Zu Hause ist meine einzige Bitte: Wenn jemand eine Karte gekauft hat und er sich am Spieltag nicht wohl fühlt, dass er zu Hause bleibt und seine Karte an die allerfittesten Leute gibt, die diese Wucht von der Allianz Arena mitnehmen können. Die 75.000 Leute in der Allianz Arena sind wichtig für uns“, sagte Kompany deutlich.

Nach dem denkwürdigen Hinspiel braucht der deutsche Rekordmeister im Rückspiel einen Sieg, sonst sind die Triple-Träume vorüber. Mit zwei Toren Unterschied würden die Bayern eine mögliche Verlängerung vermeiden. Doch so weit will Kompany erst gar nicht denken. „Das Einzige, was gefragt ist von Bayern München, ist, dass wir das Spiel gewinnen. Es geht nicht um 2:0, 3:0, 4:0. Noch nicht. Es geht nur darum, das Spiel zu gewinnen. Den Support, um das zu schaffen, brauchen wir.“