Arbeloa: Real setzt gegen Bayern auf CL-Gen

SID 07.04.2026 • 05:24 Uhr Der Trainer der Königlichen schwört seine Elf auf eine heiße Nacht ein und lobt seinen Gegenüber Kompany.

Trainer Álvaro Arbeloa von Real Madrid setzt im Viertelfinal-Hit der Champions League gegen Bayern München auf das Königsklassen-Gen des Rekordsiegers. Die Königlichen seien „gegen große Rivalen stets über sich hinausgewachsen“, sagte der Coach vor dem Hinspiel gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister (21.00 Uhr/Prime Video), das altehrwürdige Bernabéu stehe „vor einer weiteren großartigen Champions-League-Nacht“.

An ein mögliches Scheitern denke er nicht, betonte der Nachfolger von Xabi Alonso. „Für uns gibt es nur eines: Bayern zu schlagen. Das ist es, was wir wollen, und daran glauben wir.“ Seine Spieler wüssten „ganz genau, welches Spiel vor ihnen liegt. Ich muss sie vor nichts warnen.“ Auch das voll besetzte Stadion werde „vollkommen elektrisiert sein“.

Die Bayern sieht Arbeloa als „sehr komplette Mannschaft, die über ein breites Repertoire an Mitteln verfügt – und defensiv absolut entschlossen auftritt“. Sein Münchner Trainerkollege Vincent Kompany verdiene „jedes einzelne Lob, das er erhält. Er leistet hervorragende Arbeit.“