Arsenal sorgt sich um Rice

SID 14.04.2026 • 15:27 Uhr Der englische Taktgeber könnte im wichtigen Champions-League-Duell mit Sporting Lissabon fehlen.

Der von Verletzungsproblemen geplagte FC Arsenal sorgt sich vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League nun auch um Declan Rice. Der englische Fußball-Nationalspieler fehlte beim Training am Tag vor dem Duell mit Sporting Lissabon (Mittwoch, 21.00 Uhr/DAZN) in London. Auch Bukayo Saka, Martin Ödegaard, Jurrien Timber und Riccardo Calafiori waren nicht dabei. Teammanager Mikel Arteta hielt sich mit Prognosen jedoch zurück.

„Wir müssen abwarten, wie es den Jungs geht, und dann werden wir die richtigen Entscheidungen treffen“, sagte Arteta. Rice habe viele Spiele absolviert, das sei „Teil des Problems“. Bezüglich Saka und Timber betonte der Trainer, dass „vielleicht einer von ihnen“ wieder dabei sei.

Dank Kai Havertz hatte Arsenal das Hinspiel in Lissabon mit 1:0 für sich entschieden. Der deutsche Nationalspieler hatte ebenfalls lange verletzt gefehlt, kommt aber nun immer besser in Form. Arteta sagte, er wünsche sich „keine Angst, sondern das pure Feuer“ bei seinen Spielern und allen Fans im Stadion.