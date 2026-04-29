Atlético-Star Álvarez knackt Messi-Rekord - und muss verletzt raus

Maximilian Lotz 29.04.2026 • 22:58 Uhr Julián Álvarez trifft im Champions-League-Halbfinale gegen Arsenal per Elfmeter. Der Argentinier knackt damit eine Bestmarke seines Landsmanns Lionel Messi. Doch dann muss er angeschlagen raus.

Erst ein Tor für die Geschichtsbücher, dann die Ernüchterung: Julián Álvarez musste beim Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Atlético Madrid und dem FC Arsenal (1:1) vorzeitig vom Platz.

Kurz nach Anbruch der Schlussviertelstunde hockte der Offensivstar plötzlich auf dem Rasen und signalisierte der Bank, dass er ausgewechselt werden muss. Kurz darauf verließ Álvarez leicht humpelnd den Platz, Álex Baena kam für ihn in die Partie (77.).

Álvarez schmerzhaft am Schienbein getroffen

Zuvor hatte Álvarez nach etwa einer Stunde im Kampf um den Ball in einem Duell mit Declan Rice einen schmerzhaften Tritt am Schienbein abbekommen. Später stürzte dann auch noch Eberechi Eze in einem Zweikampf auf Álvarez, anschließend fasste er sich an seinen linken Knöchel.

Eine genaue Diagnose stand zunächst aus. An der Ehrenrunde der Spieler nach dem Abpfiff nahm Álvarez teil und bedankte sich für die Unterstützung der Fans.

Atlético-Boss Alemany: „Hoffentlich ist es nichts Ernstes“

Atlético-Sportdirektor Mateu Alemany äußerte sich anschließend in der Mixed Zone vorsichtig optimistisch in Bezug auf Álvarez. „Es sieht so aus, als wäre es vielleicht nicht so schlimm. Das hoffen wir alle. Hoffentlich ist es nichts Ernstes. Mehrere Spieler haben sich bis an ihre Grenzen verausgabt. Wir haben sechs Tage Zeit, um uns auf ein großes Finale vorzubereiten“, sagte Alemany.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Álvarez mit einem verwandelten Handelfmeter (56.) die Rojiblancos nach dem Elfmetertreffer von Viktor Gyökeres (44.) zurück ins Spiel gebracht.

Álvarez knackt Messi-Rekord

Der Argentinier schrieb dabei in zweifacher Hinsicht Geschichte. Für den 26-Jährigen war es insgesamt der 25. Treffer in der Champions League. Er ist nun der schnellste Südamerikaner, der diese Marke in der Königsklasse erreicht hat.

Álvarez benötigte für seine 25 Treffer nur 41 Spiele. Bisher hielt sein Landsmann Lionel Messi diese Bestmarke. Der frühere Barcelona-Star erreichte diesen Wert nach 42 CL-Spielen.