Barcas Champions-League-Traum geplatzt!

Maximilian Huber 14.04.2026 • 23:00 Uhr Der FC Barcelona kommt in Madrid zurück, scheidet dennoch aus der Champions League aus. Erneut fliegt ein Barca-Star nach einer Notbremse vom Platz.

Der FC Barcelona um Cheftrainer Hansi Flick hat das Viertelfinal-Rückspiel bei Atlético Madrid zwar mit 2:1 (2:1) gewonnen, ist aber dennoch aus der Champions League ausgeschieden.

Atlético genügte die 1:2-Niederlage am Dienstagabend, nachdem die Hauptstädter das Hinspiel in Barcelona mit 2:0 gewonnen hatten. Im Halbfinale trifft Atlético entweder auf den FC Arsenal oder Sporting Lissabon.

Barca erwischt Traumstart

Dabei hatten die Katalanen einen Traumstart hingelegt: Lamine Yamal eroberte tief in der gegnerischen Hälfte den Ball und kam nach einem Doppelpass mit Ferran Torres frei vor Atlético-Keeper Juan Musso zum Abschluss. Der Superstar tunnelte den Argentinier und brachte Barca sehr früh in Führung (4.).

20 Minuten später bauten die Katalanen ihre Führung aus. Dani Olmo bediente Ferran Torres per Steckpass, der Stürmer blieb vor Musso cool und traf zum 2:0 (24.). Das Hinspiel-Ergebnis (2:0 für Atlético) hatte Barca egalisiert – bis sieben Minuten später die Gastgeber zum ersten Mal jubeln durften.

Lookman trifft Barca ins Herz

Marcos Llorente trieb den Ball per Konter nach vorne und legte vor dem Tor auf Ademola Lookman quer, der Joan Garcia mit einem platzierten Abschluss überwinden konnte (31.).

In der zweiten Halbzeit ließ Ferran Torres den FCB erneut jubeln, nachdem er einen geblockten Abschluss von Gavi gekonnt in die Maschen bugsierte. Aufgrund einer knappen Abseitsstellung blieb Ferran Torres der Doppelpack verwehrt, es blieb beim 1:2 aus Sicht der Madrilenen.

Wieder Rot für Barcelona

In der 77. Minute folgte der nächste Tiefschlag für Barcelona: Nach einem Steckpass auf den eingewechselten Alexander Sörloth brachte Eric Garcia den Norweger zu Fall. Der Barca-Verteidiger agierte dabei als letzter Mann, Schiedsrichter Clement Turpin zeigte jedoch zunächst die Gelbe Karte. Nach Ansicht der TV-Bilder korrigierte der Franzose seine Entscheidung und zeigte Garcia die Rote Karte. Der Spanier zerriss vor Wut sein Trikot und warf es in den Katakomben zu Boden.