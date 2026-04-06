Bayern als Buchmacher-Favorit in Madrid

Der deutsche Fußball-Meister Bayern München geht am Dienstag als Buchmacherfavorit ins erste Champions-League-Viertelfinale bei Rekordgewinner Real Madrid. Beim Sportwettenanbieter bwin steht die Quote für einen Hinspielsieg des Bundesliga-Tabellenführers bei 21,50:10. Ein Erfolg der Gastgeber bringt eine Auszahlung von 30 Euro für zehn Euro Einsatz, und ein Unentschieden wird mit 39:10 gehandelt. Für einen Münchner Sieg mit einem Treffer von Torjäger Harry Kane lauten die Odds 30:10.