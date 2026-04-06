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Bayern als Buchmacher-Favorit in Madrid

Bayern als Buchmacher-Favorit in Madrid

München gilt auch als Mitfavorit auf den Gewinn der Königsklasse.
Bayern sind Wettfavorit in Madrid
Bayern sind Wettfavorit in Madrid
© AFP/SID/FREDERIC DIDES
SID
München gilt auch als Mitfavorit auf den Gewinn der Königsklasse.

Der deutsche Fußball-Meister Bayern München geht am Dienstag als Buchmacherfavorit ins erste Champions-League-Viertelfinale bei Rekordgewinner Real Madrid. Beim Sportwettenanbieter bwin steht die Quote für einen Hinspielsieg des Bundesliga-Tabellenführers bei 21,50:10. Ein Erfolg der Gastgeber bringt eine Auszahlung von 30 Euro für zehn Euro Einsatz, und ein Unentschieden wird mit 39:10 gehandelt. Für einen Münchner Sieg mit einem Treffer von Torjäger Harry Kane lauten die Odds 30:10.

Die Bayern gehören für bwin in der Königsklasse auch zum engsten Kreis der Titelkandidaten. Gewinnt das Team von Trainer Vincent Kompany Europas Krone, kommen bei zehn Euro 40 Euro zur Auszahlung. Eine niedrigere Quote zahlt bwin nur für einen Titeltriumph des FC Arsenal: Ein Champions-League-Gewinn der „Gunners“ aus London ist mit 32,50:10 notiert.

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