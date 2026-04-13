Bayern-Kracher ist das Schicksalsspiel für Real-Star

SPORT1 13.04.2026 • 18:26 Uhr Vor dem Rückspiel in München steht ein Real-Star besonders im Rampenlicht. Es dürfte seine Zukunft maßgeblich beeinflussen.

Álvaro Arbeloa steht vor einer Richtungsentscheidung – und sie betrifft das Herzstück seines Mittelfelds. Vor dem Viertelfinal-Rückspiel beim FC Bayern in der Champions League muss der Real-Coach den Ausfall des gesperrten Aurélien Tchouaméni kompensieren. Vieles deutet darauf hin, dass Eduardo Camavinga die zentrale Rolle übernimmt.

Entscheidende Partie für Camavinga

Der 23-Jährige gilt als legitimer Ersatz, fühlt sich auf der Sechserposition am wohlsten. Arbeloa hat ihn in den vergangenen Wochen mehrfach öffentlich gestützt. Camavinga soll bei Reals Mission eine Schlüsselrolle spielen.

In der Liga erhielt der Ex-Rennais nach überstandenen Problemen im Mundraum erneut Vertrauen. In den vergangenen vier Partien stand er dreimal in der Startelf. In der Königsklasse hingegen verlor er zuletzt an Boden, saß gegen Manchester City und im Hinspiel gegen Bayern auf der Bank.

Und genau das spiegelt die gesamte Karriere des Franzosen bei den Madrilenen wider. Im Sommer 2021 kam er für 50 Millionen Euro mit 18 Jahren aus Rennes. In den vergangenen fünf Jahren sollte er eigentlich zum Nachfolger der Legenden Luka Modric, Toni Kroos oder Casemiro reifen. Doch das tat er nie.

Sollte er in entscheidenden Partien wie in München nicht überzeugen, dürfte ihm im Sommer schon ein neuer Star vor die Nase gesetzt werden.

Oder wird Camavinga schon jetzt das Vertrauen entzogen? Eine erneute Degradierung wäre nach der demonstrativen Rückendeckung des Trainers überraschend. Zumal Pfiffe im Bernabéu bei seiner Auswechslung am vergangenen Freitag gegen Girona nicht spurlos an ihm vorbeigingen.

Sollte Arbeloa auf eine andere Lösung setzen, müsste er Thiago Pitarch ins Zentrum ziehen und die Sechserrolle im Kollektiv auffangen. Fix scheinen Federico Valverde, Jude Bellingham und Arda Güler. Der taktische Rahmen hängt somit maßgeblich an Camavinga.