Entscheidung um Gnabry vor Real-Kracher gefallen

Der FC Bayern kann im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) aller Voraussicht nach auf Nationalspieler Serge Gnabry setzen. Der 30-Jährige nahm am Dienstag am Abschlusstraining der Münchner für den Kracher in der Königsklasse teil; schon am Montag hatte er auf dem Platz gestanden.
Entscheidung bei Gnabry gefallen
Gnabry absolviert das Bayern-Training
Gnabry hatte wegen Knieproblemen auf das Bundesliga-Spiel der Bayern am Samstag beim FC St. Pauli (5:0) verzichten müssen. Sportvorstand Max Eberl sprach von einer Vorsichtsmaßnahme und kündigte an: „Für Mittwoch wird er fit sein.“
Ob es für die Startelf reichen wird, ist allerdings offen. Als erste Alternative stünde Jamal Musiala bereit, der in Hamburg aufsteigende Form gezeigt hatte.
Jungstar Lennart Karl steht nach seinem Muskelfaserriss noch nicht wieder als Ersatz parat. Neben dem 18-Jährigen muss Trainer Vincent Kompany nur noch auf Ersatztorwart Sven Ulreich verzichten.
Die Bayern gehen mit einem 2:1-Polster aus dem Hinspiel in Madrid in das entscheidende Duell um den Halbfinaleinzug. In bisher 30 K.o.-Duellen schieden sie nach einem Auswärtssieg im ersten Treffen nur einmal noch aus: 2011 im Achtelfinale der Champions League gegen Inter Mailand (1:0/2:3). Zudem kam Real nach einer Hinspiel-Heimpleite in der Königsklasse noch nie weiter.