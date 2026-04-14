Entscheidung um Gnabry vor Real-Kracher gefallen

SID 14.04.2026 • 14:04 Uhr Um Serge Gnabry gab es zuletzt Zweifel für das Duell gegen Real. Nun gibt es eine Entscheidung.

Der FC Bayern kann im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) aller Voraussicht nach auf Nationalspieler Serge Gnabry setzen. Der 30-Jährige nahm am Dienstag am Abschlusstraining der Münchner für den Kracher in der Königsklasse teil; schon am Montag hatte er auf dem Platz gestanden.

Gnabry absolviert das Bayern-Training

Gnabry hatte wegen Knieproblemen auf das Bundesliga-Spiel der Bayern am Samstag beim FC St. Pauli (5:0) verzichten müssen. Sportvorstand Max Eberl sprach von einer Vorsichtsmaßnahme und kündigte an: „Für Mittwoch wird er fit sein.“

Ob es für die Startelf reichen wird, ist allerdings offen. Als erste Alternative stünde Jamal Musiala bereit, der in Hamburg aufsteigende Form gezeigt hatte.

Jungstar Lennart Karl steht nach seinem Muskelfaserriss noch nicht wieder als Ersatz parat. Neben dem 18-Jährigen muss Trainer Vincent Kompany nur noch auf Ersatztorwart Sven Ulreich verzichten.