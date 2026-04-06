FC Bayern: Gute Nachrichten bei Kane

SPORT1 06.04.2026 • 12:04 Uhr Harry Kane ist pünktlich zum Abschlusstraining wieder fit. Doch wie steht es um einen Startelfeinsatz gegen Real Madrid.

Der FC Bayern kann im Champions-League-Kracher bei Real Madrid wieder auf seinen Torgaranten Harry Kane setzen. Der englische Stürmerstar nahm am Montagmittag mit einem Lächeln am Abschlusstraining für das Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse (Dienstag, 21 Uhr im LIVETICKER) teil. Ob er im Bernabéu in der Startelf stehen kann, wird sich nach SPORT1-Informtionen sich kurzfristig und erst vor Ort entscheiden.

Kane hatte verletzungsbedingt auf das Bundesliga-Spiel des deutschen Rekordmeisters am vergangenen Samstag beim SC Freiburg (3:2) verzichten müssen. Der 32-Jährige hatte im Training bei der englischen Nationalmannschaft einen Schlag auf den Knöchel abbekommen.

Bayern-Trainer Vincent Kompany hatte vor dem SC-Spiel betont, er sei „eher positiv“, was einen Einsatz von Kane in Madrid anbelangt. Sportvorstand Max Eberl sagte danach: „Wir tun alles.“

Kane hat in dieser Saison erst drei der 43 Pflichtspiele der Bayern verpasst – alle drei gewannen die Münchner. In der Bundesliga in Freiburg und am 6. März gegen Borussia Mönchengladbach (4:1) sowie vier Tage später im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo (6:1).

Kane und Real verbindet unliebsame Vorgeschichte

Im Rückspiel gegen die Italiener traf der Angreifer doppelt – es waren seine Saisontore Nummer neun und zehn im neunten Einsatz in der Königsklasse. Insgesamt kommt er in seinen bislang 40 Partien auf 48 Treffer in dieser Spielzeit.

Mit Real verbindet Kane eine unliebsame Vorgeschichte: Beim Halbfinal-Aus 2024 (2:2/1:2) war er angeschlagen ins Rückspiel gegangen. Dennoch bereitete der Hinspiel-Torschütze die Münchner Führung vor.

Beim Stand von 1:0 wurde er ausgewechselt und musste hilflos zusehen, wie seine Kollegen den Final-Einzug noch verspielten. „Diese Nacht“, sagte er kürzlich, „war wirklich schwer zu verkraften, wir waren so nah dran…“