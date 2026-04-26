"Upamecano immer mal für Fehler gut" - Debatte vor Bayern-Duell mit PSG

Daniel Höhn 26.04.2026 • 17:03 Uhr Das Hinspiel im Halbfinale der Champions League zwischen PSG und dem FC Bayern wirft seine Schatten voraus. Im Doppelpass sehen die Experten einen entscheidenden Schwachpunkt bei den Münchnern.

Am Dienstagabend (21.00 Uhr im LIVETICKER) gastiert der FC Bayern im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Die Experten im SPORT1 Doppelpass haben einen womöglich entscheidenden Schwachpunkt bei den Münchnern ausgemacht.

„Bei dem Upamecano weiß man nie so … der ist immer mal für einen Fehler gut. Aber bei solchen Spielen ist eigentlich jeder Spieler hochkonzentriert. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass auch die Bayern hinten stabil sind“, argumentierte der ehemalige Bayern-Trainer Felix Magath.

Die Trainer-Legende fügte hinzu: „Mannschaften wie Bayern München, die 80 Prozent im Vorwärtsgang sind, haben dann hinten mehr Raum für den Gegner und sind somit anfälliger. Beim Halbfinale wird das aber so nicht der Fall sein, da treffen zwei ebenbürtige Mannschaften aufeinander.“

Effenberg sieht im Doppelpass „leichte Vorteile für PSG“

SPORT1-Experte Stefan Effenberg sah es ein wenig anders: „Ich würde sagen, hier gibt es leichte Vorteile für PSG. Ich würde Marquinhos mit seiner Erfahrung herausnehmen in der Zentrale.“

Die beiden Halbfinal-Kontrahenten waren bereits in der Ligaphase aufeinandergetroffen. Im November hatte sich Bayern trotz Unterzahl mit 2:1 in Paris durchgesetzt.

Luis Díaz hatte die beiden Tore für die Münchner erzielt, war dann aber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte vom Platz geflogen. Für die Franzosen hatte es nur noch zum Anschlusstreffer durch Joao Neves gereicht.