Aus gegen Bayern: Real-Star Jude Bellingham meldet sich zu Wort

Daniel Höhn 18.04.2026 • 14:01 Uhr Real-Star Jude Bellingham hat sich mit etwas Abstand nach dem Aus in der Champions League gegen den FC Bayern zu Wort gemeldet.

Rund zwei Tage nach dem Aus in der Champions League hat sich Real-Star Jude Bellingham zu Wort gemeldet.

„Es hat nicht gereicht, aber wir sind mit erhobenem Haupt ausgeschieden“, schrieb der ehemalige Dortmunder bei Instagram.

„Die guten Zeiten werden wiederkommen“

Real Madrid hatte nach dem 1:2 im Viertelfinal-Hinspiel vor den eigenen Fans auch das Rückspiel beim FC Bayern mit 3:4 verloren.

Bellingham wendete sich weiter an die Fans: „Madridistas, wir wissen, dass wir euch enttäuscht haben, aber wir sind euch für eure Unterstützung immer dankbar. Die guten Zeiten, die ihr verdient, werden wiederkommen.“

Auch in der spanischen LaLiga sieht es für die Königlichen nicht besser aus. Neun Punkte beträgt der Rückstand auf Erzrivale FC Barcelona, sieben Spiele vor dem Saisonende.