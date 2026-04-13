Schiri fix! Der FC Bayern hat mit ihm schlechte Erfahrungen

Philipp Heinemann 13.04.2026 • 11:49 Uhr Der FC Bayern will gegen Real Madrid den Einzug ins Halbfinale der Champions League klarmachen. Mit dem angesetzten Schiedsrichter ist das noch nie gelungen.

Böses Omen für den FC Bayern? Der Slowene Slavko Vincic wird am Mittwoch das Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid in der Champions League leiten.

Zum dritten Mal ist der 46-Jährige bei einem entscheidenden Spiel der Münchner in der Runde der letzten Acht im Einsatz – bisher stand der FCB immer als Verlierer da.

In der Saison 2021/22 war Vincic beim denkwürdigen Aus der Bayern gegen den FC Villarreal an der Pfeife, die Partie endete mit einem 1:1.

Böse Erinnerungen beim FC Bayern

Noch frischer sind die Erinnerungen an das vergangene Jahr, als der erfahrene Referee das 2:2 gegen Inter Mailand begleitete. In beiden Fällen bedeutenden die Ergebnisse das Aus in der Königsklasse. Diesmal geht Bayern mit einem 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel ins Rennen.

Insgesamt lautet die Bilanz der Münchner unter Vincic: Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage – diese setzte es beim 1:4 gegen den FC Barcelona in der Vorrunde 2024.

Vincic gilt als Schiedsrichter, der schnell zu Gelben Karten greift. In den fünf Spielen mit Bayern-Beteiligung kam es zu acht Verwarnungen. Einen Platzverweis oder einen Elfmeter sprach er dabei aber nie aus.