Champions League: Er ist nun Reals große Hoffnung vor Bayern-Rückspiel

SPORT1 08.04.2026 • 17:03 Uhr Real schöpft Hoffnung vor dem Rückspiel in München. Das liegt an der Rückkehr eines Stars.

Der Stachel sitzt tief. Mit 1:2 hat Real Madrid das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern im Bernabeu verloren. Luis Díaz und Harry Kane trafen für die Münchner, Michael Olise bereitete den zweiten Treffer vor und war über 90 Minuten kaum zu bremsen. Doch nun schöpft Madrid dank der Rückkehr eines Routiniers vor dem Rückspiel neue Hoffnung.

Nur 20 Sekunden nach Wiederanpfiff legte Olise für Kane auf, der eiskalt vollendete. Insgesamt riss der Franzose mit seiner Dynamik und Kreativität immer wieder Lücken in die Defensive der Königlichen. Umso wichtiger kommt nun die Rückkehr von Ferland Mendy. Der 30 Jahre alte Linksverteidiger trainierte am Dienstag wieder vollständig mit der Mannschaft und soll im Rückspiel in der Allianz Arena eine Schlüsselrolle übernehmen.

Arbeloa glaubt an die Wende

Dabei hat der Franzose, seit 2019 bei Madrid unter Vertrag, kaum Spielpraxis. Immer wieder warfen ihn Verletzungen in dieser Saison lange Zeit zurück. Lediglich fünf Einsätze stehen bisher zu Buche. Doch nun verbreitet seine Rückkehr Hoffnung. Denn: Sein Nachfolger Alvaro Carreras wirkte im direkten Duell mit Olise überfordert.

Trainer Alvaro Arbeloa verbreitet trotz der Niederlage Zuversicht. „Wenn irgendein Team in München gewinnen kann, dann Real Madrid“, betonte er nach dem Spiel.

Das Rückspiel steigt am 15. April in München, nachdem Bayern am 7. April im Bernabeu vorgelegt hat. Für die Madrilenen ist klar: Es braucht eine defensive Stabilisierung – und genau hier soll Mendy ansetzen.

Schon in der Vergangenheit bewies der Franzose, dass er Flügelstars auf höchstem Niveau neutralisieren kann. Gegen Salah, Sterling oder Lamine Yamal lieferte er in K.o.-Duellen robuste, taktisch disziplinierte Vorstellungen ab.

Neben Mendy haben sich auch Jude Bellingham und Eder Militao zurückgemeldet. Beide kamen im Hinspiel von der Bank und brachten Schwung in die Partie. Militao hatte zuvor 118 Tage pausiert.

Arbeloa dürfte seine Viererkette im Vergleich zum Hinspiel somit auf bis zu zwei Positionen verändern. Klar ist: Olise darf nicht noch einmal zum Albtraum werden. Beim 1:2 wurde er mehrfach nicht konsequent gestellt – das soll sich in München ändern.