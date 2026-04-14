Champions League heute: PSG - Liverpool und Barcelona - Atlético LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 14.04.2026 • 18:00 Uhr Heute Abend finden die ersten beiden Viertelfinal-Rückspiele in der Champions League zwischen dem FC Liverpool und Paris Saint-Germain sowie Atlético Madrid und dem FC Barcelona statt. SPORT1 zeigt Ihnen, wo Sie die Partien live verfolgen können.

Wem gelingt der Einzug ins Halbfinale der Champions League? Am Dienstagabend finden die ersten beiden Viertelfinal-Rückspiele statt (ab 21 Uhr im LIVETICKER) und sowohl der FC Liverpool als auch der FC Barcelona müssen gegen Paris Saint-Germain bzw. Atlético Madrid einen 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen.

Vor allem für Barca wird die Aufholjagd ein schwieriges Unterfangen, denn die Mannschaft von Trainer Hansi Flick muss im spanischen Duell auswärts bei Atlético ran. Allerdings: In La Liga hat Barcelona die vergangenen vier Duelle im Wanda Metropolitano gewinnen können – zuletzt am 4. April. Jedoch gab es im spanischen Pokal am 12. Februar eine 0:4-Packung.

Champions League heute LIVE: So verfolgen Sie Atlético – Barcelona und Liverpool – PSG

TV: –

– Livestream: DAZN / Amazon Prime

DAZN / Amazon Prime Liveticker:SPORT1

Im Hinspiel erlebte das Flick-Team vor dem Halbzeitpfiff Horror-Minuten, denn zunächst sah Verteidiger Pau Cubarsí nach einem Foul die Rote Karte und den anschließenden Freistoß verwandelte Julian Alvarez sehenswert in den rechten Winkel. Der eingewechselte Alexander Sörloth sorgte dann nach dem Seitenwechsel für den Endstand (70.).

Schafft Liverpool die nächste Aufholjagd?

Auch Liverpool um den deutschen Nationalspieler Florian Wirtz steht vor dem Rückspiel mit dem Rücken zur Wand. Die Reds spielen jedoch vor heimischer Kulisse und haben ihre Anhänger an der Anfield Road hinter sich.