Champions League: PSG vermeldet bittere Diagnose - Star verpasst Bayern-Rückspiel

Felix Kunkel 29.04.2026 • 19:43 Uhr Achraf Hakimi verletzt sich beim Champions-League-Hinspiel gegen den FC Bayern. Einen Tag später gibt PSG die bittere Diagnose bekannt.

Schlechte Nachrichten für Paris Saint-Germain. Wie der französische Klub am Mittwochabend vermeldete, hat sich Achraf Hakimi beim 5:4-Sieg im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern „eine Verletzung am rechten Oberschenkel zugezogen“.

Der 27-Jährige werde „in den kommenden Wochen in Behandlung bleiben“, hieß es in der offiziellen Vereinsmitteilung. Damit ist ein Einsatz Hakimis beim Rückspiel am kommenden Mittwoch in München ausgeschlossen.

Champions League: Hakimi verletzt sich im Duell mit Laimer

Der Marokkaner war am Dienstagabend in der 88. Minute nach einem Duell mit Konrad Laimer plötzlich zu Boden gegangen. Wenige Meter vor der eigenen Eckfahne drehte Laimer seinen Gegenspieler einmal ordentlich ein und schlug mit dem Ball am Fuß einen Haken nach dem anderen.

Nach einer unglücklichen Bewegung griff sich Hakimi sofort an den hinteren Oberschenkel, das medizinische Team eilte herbei. Da PSG aber bereits das Wechselkontingent ausgeschöpft hatte, musste der Außenverteidiger auf die Zähne beißen und bis zum Ende als Stürmer spielen. Für ihn versuchte sich der eingewechselte Offensivspieler Senny Mayulu in der Defensive.

PSG-Hoffnung bestätigt sich nicht

Unmittelbar nach der Partie hatte sich PSG-Trainer Luis Enrique noch optimistisch gezeigt, dass es sich bei Hakimi nicht um eine schlimmere Verletzung handeln könnte. „Ich glaube, es sind Krämpfe. Bei diesem Intensitätsgrad ist das normal“, erklärte der Spanier seine Hoffnung.