Real Madrid erhält Sondergenehmigung - zum Leidwesen des FC Bayern?

Stefan Kumberger 07.04.2026 • 11:57 Uhr Im Bernabéu ist es nie leicht, doch am Dienstagabend erwartet die Stars des FC Bayern ein weiterer Fakt, der Probleme bereiten kann. Real setzt auf ein Prinzip, das aus Deutschland bekannt ist.

Es sind zahlreiche Faktoren, denen eine Gastmannschaft im Bernabéu trotzen muss: der Mythos, die individuelle Klasse der Spieler und natürlich die zahlreichen Fans der Madrilenen. Und genau die sind es, auf die Real Madrid erneut besonders setzt – und ihnen dabei hilft, besonders laut zu sein.

Denn Fakt ist: Das Dach des legendären Stadions wird im Hinspiel des Viertelfinals der Champions League gegen den FC Bayern (21 Uhr im LIVETICKER) geschlossen sein. Das wird dazu führen, dass es im 84.000-Zuschauer-Kessel noch lauter und die Akustik noch erdrückender sein wird.

Die Membran-Abdeckung sorgt dafür, dass der Lärm im Stadion bleibt. Es ist ein Vorteil, den die Madrilenen häufig nutzen – gerade in Topspielen. Auch beim vorerst letzten Gastspiel der Münchner im Mai 2024 war das Dach geschlossen.

Auch Schalke 04 benutzt diese Taktik

Der kleine Trick ist in Deutschland nicht unbekannt. Auch in der Arena auf Schalke setzt man häufig auf den Faktor Lärm, wenn es in eine wichtige Partie geht.

In Madrid gefällt es derweil sogar den eigenen Stars. Immer wieder schwärmen sie von der Atmosphäre, Ex-Trainer Carlo Ancelotti galt ebenfalls als Fan der Maßnahme.

Für das Schließen braucht Real übrigens jedes Mal eine Sondergenehmigung durch die UEFA, die eigentlich immer erteilt wird – zumal es am Abend in der spanischen Hauptstadt regnen soll.

Laut der As sollen die Bayern sogar bei der UEFA vorstellig geworden sein, damit das Dach offen bleibt. Die Münchner dementierten dieses Vorgehen aber auf SPORT1-Nachfrage.

Keine Änderung während des Spiels

In La Liga geht es dagegen lockerer zu. Die Königlichen können hier frei darüber entscheiden, ob mit einem offenen oder geschlossenen Dach gespielt wird.

Aber: Wenn eine Entscheidung steht, kann während der Partie keine Veränderung stattfinden.