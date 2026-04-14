Champions League: Real-Star fällt in München aus

SPORT1 14.04.2026 • 14:53 Uhr Real Madrid macht sich auf den Weg zum Kracher nach München. Ein Star steigt nicht mit in den Flieger.

Hiobsbotschaft für Real Madrid vor dem Kracher in der Champions League: Raúl Asencio ist nicht mit nach München gereist. Der Innenverteidiger fehlt im Aufgebot von Trainer Álvaro Arbeloa für das Viertelfinal-Rückspiel beim FC Bayern wegen eines Magen-Darm-Infektes. Das bestätigten spanische Medien am Dienstag übereinstimmend.

Real-Star fehlt in München

Asencio hatte beim 1:1 gegen Girona noch 90 Minuten durchgespielt und am Montag in Valdebebas trainiert, ehe ihn die Magenprobleme ausbremsten. Laut Berichten klagte der 23-Jährige kurzfristig über Beschwerden und musste passen.

Für den Defensivmann ist es nicht das erste Mal in dieser Saison, dass ihn ein Infekt stoppt. Zuletzt hatte es zudem Unruhe um den Abwehrspieler gegeben. Spanische Medien berichteten von Spannungen zwischen Asencio und Coach Álvaro Arbeloa, nachdem er in einem Topspiel nur auf der Bank gesessen hatte.

Erst vor wenigen Tagen hatte Asencio öffentlich Stellung bezogen und die Diskussionen um seine Person kommentiert. Sportlich wiegt der Ausfall dennoch schwer. Gerade in einem intensiven K.o.-Spiel in der Allianz Arena hätte Asencio eine wichtige Alternative für die Innenverteidigung sein können.