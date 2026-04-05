Real Madrid - FC Bayern: Schiedsrichter mit pikanter Vorgeschichte

SPORT1 05.04.2026 • 12:38 Uhr Der FC Bayern gastiert am Dienstag zum Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid. Jetzt steht fest, welcher Schiedsrichter den Kracher leiten wird. Dieser traf schon einmal eine umstrittene Entscheidung zugunsten der Königlichen.

Das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Real Madrid und dem FC Bayern (Dienstag, ab 21 Uhr im LIVETICKER) wird vom englischen Schiedsrichter Michael Oliver geleitet. Dies teilte die UEFA wenige Tage vor dem Kracher mit.

Ein gutes Omen für die Münchner? Immerhin ist die Bilanz unter Oliver überaus positiv. Der 41-Jährige begleitete schon sieben Spiele des deutschen Rekordmeisters, zuletzt im vergangenen Sommer das Achtelfinale der Klub-WM, bei dem die Bayern mit 4:2 gegen Flamengo siegten.

Positive Bayern-Bilanz unter Oliver

Von diesen insgesamt sieben Partien gewannen die Bayern sechs. Lediglich im Februar 2022 gab es ein 1:1 bei RB Salzburg.

Real blickt derweil auf vier Begegnungen unter Oliver zurück. Davon setzten sich die Königlichen dreimal durch. Eine Partie wurde verloren, was aber keine negativen Folgen hatte – ganz im Gegenteil.

Im April 2018 zogen die Madrilenen im Rückspiel des Viertelfinals der Champions League mit 1:3 gegen Juventus Turin den Kürzeren. Damals entschied Oliver in der Nachspielzeit auf Elfmeter für Real – eine umstrittene Szene, die europaweit für Schlagzeilen sorgte.

Riesige Aufregung um Elfmeterpfiff für Real Madrid

Torwart-Ikone Gianluigi Buffon wütete über die Entscheidung so sehr, dass er mit einer Roten Karte vom Platz flog.

Ronaldo erzielte so das entscheidende Tor für die Madrilenen, da diese den ersten Vergleich mit 3:0 in Turin für sich entschieden hatten. Statt Juve – dank der damaligen Auswärtstorregel – kam doch Real weiter und triumphierte später im Finale gegen den FC Liverpool.

Auch in diesem Jahr zählen Real und die Bayern zu den Favoriten auf den Henkelpott. Nach dem ersten Duell am Dienstag fällt eine Woche später in der Allianz Arena die Entscheidung.