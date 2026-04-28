Was für ein unglaubliches Spektakel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München. Der 5:4-Heimerfolg der Pariser markierte das torreichste Halbfinal-Spiel der Champions League jemals!
Dieser Abend in Paris war historisch
Fünf Gegentore in einem Spiel hatten die Münchner in der Königsklasse seit 31 Jahren nicht mehr kassiert. Zuletzt war dies beim 2:5 im Halbfinal-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam am 19. April 1995 der Fall. Das Hinspiel war damals 0:0 ausgegangen.
Champions League: Spektakel zwischen PSG und Bayern
Bereits die fünf Tore in der ersten Halbzeit (3:2) bedeuteten die torreichste Halbzeit in einem CL-Halbfinale seit Datenerfassung. Experte Christoph Kramer irritierte diesbezüglich mit seinem Halbzeitfazit.
Khvicha Kvaratskhelia (24., 56.), Joao Neves (33.) und Ousmane Dembélé (45.+5 per Handelfmeter, 58.) waren für PSG erfolgreich.
Bei den Bayern reihten sich Harry Kane (17. per Foulelfmeter), Michael Olise (41.), Dayot Upamecano (65.) und Luis Díaz (68.) in die Torschützenliste ein.
Trainer Vincent Kompany fehlte am Dienstagabend gelbgesperrt und verfolgte die Partie von der Tribüne. Das Rückspiel findet am 6. Mai in München statt.