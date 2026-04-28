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Dieser Abend in Paris war historisch

Dieser Abend in Paris war historisch

Paris Saint-Germain und der FC Bayern München liefern sich im Halbfinal-Hinspiel der Champions League eine denkwürdige Schlacht. Das Ergebnis ist historisch.
Die SPORT1-Fantalk-Runde verfolgt das Champions-League-Halbfinale zwischen PSG und Bayern mit großer Spannung. Trainer-Legende Peter Neururer verzweifelt dabei an Bayerns Eckball-Verteidigung.
Julius Schamburg
Paris Saint-Germain und der FC Bayern München liefern sich im Halbfinal-Hinspiel der Champions League eine denkwürdige Schlacht. Das Ergebnis ist historisch.

Was für ein unglaubliches Spektakel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München. Der 5:4-Heimerfolg der Pariser markierte das torreichste Halbfinal-Spiel der Champions League jemals!

Fünf Gegentore in einem Spiel hatten die Münchner in der Königsklasse seit 31 Jahren nicht mehr kassiert. Zuletzt war dies beim 2:5 im Halbfinal-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam am 19. April 1995 der Fall. Das Hinspiel war damals 0:0 ausgegangen.

Champions League: Spektakel zwischen PSG und Bayern

Bereits die fünf Tore in der ersten Halbzeit (3:2) bedeuteten die torreichste Halbzeit in einem CL-Halbfinale seit Datenerfassung. Experte Christoph Kramer irritierte diesbezüglich mit seinem Halbzeitfazit.

Khvicha Kvaratskhelia (24., 56.), Joao Neves (33.) und Ousmane Dembélé (45.+5 per Handelfmeter, 58.) waren für PSG erfolgreich.

Bei den Bayern reihten sich Harry Kane (17. per Foulelfmeter), Michael Olise (41.), Dayot Upamecano (65.) und Luis Díaz (68.) in die Torschützenliste ein.

Trainer Vincent Kompany fehlte am Dienstagabend gelbgesperrt und verfolgte die Partie von der Tribüne. Das Rückspiel findet am 6. Mai in München statt.

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