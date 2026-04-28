Dieser Abend in Paris war historisch

Julius Schamburg 28.04.2026 • 23:02 Uhr Paris Saint-Germain und der FC Bayern München liefern sich im Halbfinal-Hinspiel der Champions League eine denkwürdige Schlacht. Das Ergebnis ist historisch.

Fünf Gegentore in einem Spiel hatten die Münchner in der Königsklasse seit 31 Jahren nicht mehr kassiert. Zuletzt war dies beim 2:5 im Halbfinal-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam am 19. April 1995 der Fall. Das Hinspiel war damals 0:0 ausgegangen.

Champions League: Spektakel zwischen PSG und Bayern

Bereits die fünf Tore in der ersten Halbzeit (3:2) bedeuteten die torreichste Halbzeit in einem CL-Halbfinale seit Datenerfassung. Experte Christoph Kramer irritierte diesbezüglich mit seinem Halbzeitfazit.

Khvicha Kvaratskhelia (24., 56.), Joao Neves (33.) und Ousmane Dembélé (45.+5 per Handelfmeter, 58.) waren für PSG erfolgreich.

Bei den Bayern reihten sich Harry Kane (17. per Foulelfmeter), Michael Olise (41.), Dayot Upamecano (65.) und Luis Díaz (68.) in die Torschützenliste ein.