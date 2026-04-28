Eberl: "Deutschland drückt uns die Daumen"

SID 28.04.2026 • 05:27 Uhr Der Münchner Sportvorstand Max Eberl geht mit großer Vorfreude ins Gigantenduell gegen Paris Saint-Germain, in dem der Fokus auch auf Kompany-Assistent Aaron Danks gerichtet sein wird.

Bayern München geht offenbar mit großer Unterstützung ins Gigantenduell bei Paris Saint-Germain.

„Viele Kollegen von mir in der Bundesliga sagen, dass sie uns alles Gute wünschen. Ich glaube, Deutschland drückt uns die Daumen, und dementsprechend ist die Vorfreude auch sehr, sehr groß, weil einfach auch zwei große Mannschaften aufeinander treffen“, sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Halbfinal-Kracher am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video). Das Rückspiel steigt am 6. Mai in München.

Für Eberl ist es „super spannend, was passiert, weil jetzt zwei Mannschaften komplett auf Augenhöhe aufeinander treffen. Dieses Spiel wird von Nuancen entscheiden werden.“

Der FC Bayern wisse vor dem Spiel beim Titelverteidiger um Weltfußballer Ousmane Dembélé, „was wir leisten müssen. Wir wissen aber auch, was wir leisten können. Wir sind gut präpariert für das Spiel in Paris“, betonte der Münchner Sportchef, auch wenn Erfolgstrainer Vincent Kompany gesperrt fehlen wird. Dies sei „schade, aber jetzt ist es so, damit haben wir uns abgefunden“.

Eberl deutet Bayern-Plan an

Kompany wird von seinem ersten Assistenten Aaron Danks vertreten. Der 42 Jahre alte Engländer arbeitete schon beim RSC Anderlecht mit Kompany zusammen. Zudem war er Co-Trainer unter Michael Carrick bei Middlesbrough und Steven Gerrard bei Aston Villa gewesen. Dort war Danks für zwei Spiele auch Interimstrainer.