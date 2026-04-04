Fit für Real? Eberl gibt Update zu Kane

SID 04.04.2026 • 18:13 Uhr Harry Kane arbeitet nach seiner Verletzung intensiv am Comeback - am Dienstag wartet Real Madrid - Bayern-Boss Max Eberl zeigt sich optimistisch.

Der deutsche Rekordmeister Bayern München hofft weiter auf einen Einsatz von Torjäger Harry Kane im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid.

„Die Physios arbeiten daran. Er ist ständig auf dem Gelände und lässt sich pflegen. Wir glauben daran, dass es funktioniert“, sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem 3:2 (0:0)-Erfolg der Münchner beim SC Freiburg.

Etwas zurückhaltender hatte sich Trainer Vincent Kompany vor dem Spiel bei Sky gezeigt: „Die einzige Priorität ist jetzt Freiburg. Schauen wir mal“. Joshua Kimmich wiederum ist sich mit Blick auf Dienstag sehr sicher: „Der wird da auch mit dem Rollstuhl spielen.“

Bayern schont Stammkräfte gegen Freiburg zunächst

Die furiose Aufholjagd nach einem 0:2-Rückstand im Breisgau verpasste Kane aufgrund von Sprunggelenk-Problemen. Am Dienstag (21.00 Uhr) soll der Engländer beim Rekordsieger der Königsklasse aber wieder auf Torejagd gehen. „Ich bin grundsätzlich ein positiv denkender Mensch“, sagte Eberl.

In Freiburg schonte Trainer Vincent Kompany zunächst einige Stammkräfte. Michael Olise und Konrad Laimer wurden in der zweiten Halbzeit eingewechselt, Dayot Upamecano kam gar nicht zum Einsatz.