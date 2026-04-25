Eberl lobt Musiala vor PSG-Duell: "Wirkt körperlich noch robuster"

SID 25.04.2026 • 23:36 Uhr Max Eberl erwartet vom Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain ein Duell zum Zunge schnalzen. Sonderlob hat er für Jamal Musiala.

Max Eberl erwartet vom Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain ein Duell zum Zunge schnalzen.

„Beide Mannschaften stehen für einen aktiven, attraktiven Fußball, hohe Intensität, aktives Anlaufen, Qualität vom Allerfeinsten“, sagte Bayern Münchens Sportvorstand im ZDF-Sportstudio und betonte: „Es werden Nuancen diese Spiele entscheiden.“

Die Bayern sind zunächst am Dienstag (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) in Paris zu Gast, das Rückspiel steigt am 6. Mai in München. Das 4:3 gegen Mainz sei trotz der schwachen ersten Halbzeit eine gute Vorbereitung gewesen. „Es gibt nichts Besseres, als in so ein Spiel zu gehen und vorher gewonnen zu haben. Das ist ein sehr guter Push. Wir wissen: Wir können auch das. Es wird ein hochspannendes Spiel“, sagte Eberl.

Musiala? „Er wirkt körperlich sogar noch robuster“