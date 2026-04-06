Eberl warnt: Keine „Angst“ vor Bernabéu

SID 06.04.2026 • 15:12 Uhr Der FC Bayern muss auf seiner Triple-Jagd am Dienstag in der hitzigen Atmosphäre bei Real Madrid bestehen.

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat vor dem Gigantenduell in der Champions League mit Real Madrid zur Gelassenheit gemahnt. Die Münchner dürften vor der Atmosphäre im Estadio Santiago Bernabéu auf keinen Fall „Angst haben“, sondern sollen „einfach das machen, was wir können und das ist eine ganze Menge“, sagte Eberl am Montagnachmittag vor dem Abflug nach Madrid: „Das Vertrauen haben wir uns erarbeitet und das ist auch im Bernabéu möglich.“

Zudem dürfe die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany im Viertelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) auch in guten Phasen nicht den Kopf verlieren. Keinesfalls dürfe man „in unserer Euphorie, in dem Gefühl, dass wir etwas Gutes gemacht haben, Dinge vernachlässigen“, warnte der 52-Jährige.