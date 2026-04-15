Eberl weiß nichts von Kompany-Sperre: „Um Gottes Willen“

SID 15.04.2026 • 23:45 Uhr Der Coach ist im Halbfinal-Hinspiel gesperrt, doch Sportvorstand Eberl nimmt es mit Humor.

Die Nachricht über die Sperre von Trainer Vincent Kompany fürs Hinspiel im Halbfinale der Champions League hat Max Eberl im TV-Interview erfahren – und humorvoll aufgenommen. „Wir haben gesagt: ‚Großartig, kein Spieler ist gesperrt‘ – und jetzt ist der Trainer gesperrt? Um Gottes Willen!“, sagte der Sportvorstand von Bayern München bei DAZN nach dem 4:3 (2:3) im turbulenten Viertelfinale gegen Real Madrid.

Aber, betonte Eberl, das Vertrauen in den Coach sei groß. Das erste Duell in Paris sei „in 14 Tagen“, sagte er: „Gerade freue ich mich extrem, da wird Vinny eine Lösung hinbekommen. Ja, es ist ärgerlich, aber es trübt meine Freude nicht groß.“

Kompany hatte nach dem 2:3 durch Kylian Mbappe (42.) Gelb gesehen, weil er protestiert hatte. Seiner Auffassung nach hatte Reals Antonio Rüdiger in der Entstehung des Treffers ein Foul begangen.