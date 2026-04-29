Eberls feine Spitze gegen PSG: Diese Szene sitzt in den Köpfen fest

Niklas Senger 29.04.2026 • 10:50 Uhr Max Eberl stichelt nach dem 4:5 des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain. Die Marschroute vor dem Rückspiel ist für den Sportvorstand klar.

Ein klassischer Fall von „zu früh gefreut“? Max Eberl legte den Fokus nach dem wilden 4:5 des FC Bayern bei Paris Saint-Germain vor allem auf die Comeback-Qualitäten seines Vereins – und erlaubte sich dabei auch eine kleine Spitze an den Gegner.

„PSG hat sich nach dem 5:2 abgeklatscht, als ob sie schon durch sind und nach Budapest fahren“, sagte Eberl: „Wenn du dann gegen diese Kulisse zurückkommst, das ist für mich besonders.“

Die Bayern hatten nach dem zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstand wie der sichere Verlierer ausgesehen, das Endergebnis mit zwei weiteren eigenen Treffern aber noch akzeptabel gestaltet.

Auch bei Kompany hinterließ der PSG-Jubel Eindruck

Das Rückspiel findet in einer Woche statt: „Die Allianz Arena ist auch eine Festung. Und dann können WIR hoffentlich feiern“, betonte Eberl.

Vor allem Paris-Trainer Luis Enrique fiel nach dem berauschenden fünften PSG-Treffer durch Ousmane Dembélé mit seinem deutlichen Jubel in Richtung Tribüne auf.

Sein Gegenüber Vincent Kompany meinte: „Beim 5:2 haben wir die PSG-Spieler jubeln sehen, das war schwierig. Aber die Mannschaft ist zurückgekommen.“