Eberls feine Spitze gegen PSG: Diese Szene sitzt in den Köpfen fest

Ein klassischer Fall von „zu früh gefreut“? Max Eberl legte den Fokus nach dem wilden 4:5 des FC Bayern bei Paris Saint-Germain vor allem auf die Comeback-Qualitäten seines Vereins – und erlaubte sich dabei auch eine kleine Spitze an den Gegner.
Eberls feine Spitze gegen PSG
„PSG hat sich nach dem 5:2 abgeklatscht, als ob sie schon durch sind und nach Budapest fahren“, sagte Eberl: „Wenn du dann gegen diese Kulisse zurückkommst, das ist für mich besonders.“
Die Bayern hatten nach dem zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstand wie der sichere Verlierer ausgesehen, das Endergebnis mit zwei weiteren eigenen Treffern aber noch akzeptabel gestaltet.
Auch bei Kompany hinterließ der PSG-Jubel Eindruck
Das Rückspiel findet in einer Woche statt: „Die Allianz Arena ist auch eine Festung. Und dann können WIR hoffentlich feiern“, betonte Eberl.
Vor allem Paris-Trainer Luis Enrique fiel nach dem berauschenden fünften PSG-Treffer durch Ousmane Dembélé mit seinem deutlichen Jubel in Richtung Tribüne auf.
Sein Gegenüber Vincent Kompany meinte: „Beim 5:2 haben wir die PSG-Spieler jubeln sehen, das war schwierig. Aber die Mannschaft ist zurückgekommen.“
Eberl zeigte sich entsprechend angriffslustig: „Das macht den Charakter dieser Mannschaft aus. Und das werden wir auch brauchen im Rückspiel, ohne Frage. Wir fahren jetzt nach Hause, sind ein Tor im Rückstand, und wissen, was zu tun ist.“