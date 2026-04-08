Elfmeter für Bayern? Experten uneins

SID 08.04.2026 • 05:24 Uhr Die letzte Aufreger-Szene des Spiels: Michael Olise kommt im Strafraum von Madrid zu Fall, doch die Pfeife bleibt stumm - zurecht?

Michael Olise saß auf dem Rasen des Bernabéu und schimpfte, auch Vincent Kompany reklamierte – alles vergeblich: Schiedsrichter Michael Oliver wollte partout kein strafwürdiges Vergehen erkannt haben – also: kein Elfmeter!

Dabei hatte Verteidiger Álvaro Carreras den französischen Nationalspieler nicht nur gestoßen, sondern auch am rechten Bein getroffen (90.+4).

Kramer plädiert für Elfmeter

Es blieb zwar beim 2:1 (1:0) für den FC Bayern bei Real Madrid im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League. Doch die Olise-Szene wurde danach noch kontrovers diskutiert.

„Er lässt sich ja nicht fallen, er kommt am Fünfereck frei zum Schuss. Das ist fast ein klares Tor, da machst du alles, um stehen zu bleiben“, sagte TV-Experte Christoph Kramer bei Prime Video: „Ich hätte es gepfiffen, verstehe aber auch den Schiedsrichter, dass er es nicht pfeift.“

Eberl lobt Schiri – Experte dessen Linie

Der frühere Unparteiische Lutz Wagner sekundierte: „Über einen Strafstoß hätte sich Real Madrid nicht beschweren können.“ Allerdings gab er zu bedenken, dass die Entscheidung zu Olivers Linie gepasst habe. „Er hat sehr großzügig, sehr gut gepfiffen und einiges laufen lassen, auch im Oberkörperbereich. Er war berechenbar für die Spieler, da hat die letzte Szene reingepasst und er lag im Gesamtbild richtig.“