Enrique: "Das beste Spiel, in dem ich dabei war"

SID 29.04.2026 • 05:31 Uhr Trotz der späten Aufholjagd der Bayern sind auch die PSG-Profis zufrieden - und feiern das Fußballfest im Prinzenpark.

Luis Enrique hat in seiner Trainerlaufbahn schon so einiges erlebt – und doch musste sich auch der 55-Jährige nach diesem völlig irren Champions-League-Abend kneifen.

„Das war das beste Spiel, in dem ich als Trainer dabei war, ohne Zweifel“, schwärmte der Coach von Titelverteidiger Paris Saint-Germain nach dem historischen 5:4 (3:2) im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern.

„Ich habe noch nie eine solche Intensität, ein solches Tempo und ein solches physisches Niveau gesehen. Wir müssen allen gratulieren“, sagte Enrique: „Wir haben heute den Sieg verdient, wir haben ein Unentschieden verdient und wir haben die Niederlage verdient. Es war ein fantastisches Spiel.“

PSG-Star: „Davon träumen wir seit unserer Kindheit“

Auch seine Spieler waren trotz der späten Aufholjagd der Bayern, die nach einem 2:5 noch einmal zurückkamen, zufrieden. „Alle Fußballfans haben das Spiel sicher genossen“, sagte Kapitän Marquinhos bei Canal+. „Auf dem Platz war es eine wahre Freude, in diesem Spiel mitzuspielen. Von solchen Spielen träumen wir das ganze Jahr über, schon seit unserer Kindheit.“