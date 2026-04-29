Enrique: "Das beste Spiel, in dem ich dabei war"

Luis Enrique hat in seiner Trainerlaufbahn schon so einiges erlebt – und doch musste sich auch der 55-Jährige nach diesem völlig irren Champions-League-Abend kneifen.
„Das war das beste Spiel“
„Das war das beste Spiel, in dem ich als Trainer dabei war, ohne Zweifel“, schwärmte der Coach von Titelverteidiger Paris Saint-Germain nach dem historischen 5:4 (3:2) im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern.
„Ich habe noch nie eine solche Intensität, ein solches Tempo und ein solches physisches Niveau gesehen. Wir müssen allen gratulieren“, sagte Enrique: „Wir haben heute den Sieg verdient, wir haben ein Unentschieden verdient und wir haben die Niederlage verdient. Es war ein fantastisches Spiel.“
PSG-Star: „Davon träumen wir seit unserer Kindheit“
Auch seine Spieler waren trotz der späten Aufholjagd der Bayern, die nach einem 2:5 noch einmal zurückkamen, zufrieden. „Alle Fußballfans haben das Spiel sicher genossen“, sagte Kapitän Marquinhos bei Canal+. „Auf dem Platz war es eine wahre Freude, in diesem Spiel mitzuspielen. Von solchen Spielen träumen wir das ganze Jahr über, schon seit unserer Kindheit.“
Bayern sei „eine großartige Mannschaft, es war ein unglaubliches Spiel“, meinte auch Doppeltorschütze Ousmane Dembélé (45.+5, Handelfmeter/58.) – und ergänzte mit Blick auf das Rückspiel am nächsten Mittwoch: „Jetzt fahren wir nach München, um zu versuchen, ein weiteres Spiel zu gewinnen. Und um uns für das Finale zu qualifizieren, müssen wir uns konzentrieren.“