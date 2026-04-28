"Es zieht ein Sturm auf": Selbst Vincent Kompany ist beendruckt

SPORT1 28.04.2026 • 10:21 Uhr Bayerns Coach Vincent Kompany fehlt im Halbfinal-Hinspiel in Paris. Vor der Partie warnt der Belgier aber vor dem Sturm des Titelverteidigers.

Vincent Kompany wird das Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain nach seiner dritten Gelben Karte nicht an der Seitenlinie erleben.

Der Trainer des FC Bayern warnte vor der Partie am Dienstagabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER) vielleicht auch deshalb vorsorglich vor den Stärken des Titelverteidigers. „Es zieht eine Art Sturm auf, wir wissen nicht, wie es verlaufen wird, weil die Qualität der Spieler so großartig ist“, sagte Kompany, der trotz dieser Wucht ein Duell auf Augenhöhe erwartet.

Beide Teams wollen dem Gegner die eigene Spielidee aufzwingen, meinte er, es gehe um Details.

Kompany lobt Kontrahent Enrique

Besonders die Pariser Offensive um Jungstars wie Désiré Doué und Bradley Barcola stelle jede Defensive vor Probleme. Dennoch entgegnete Kompany auch: „Ich kann die Frage umdrehen: Was machen wir dann mit unseren Angreifern? Es sind zwei Teams mit sehr viel Kreativität, mit starken Dribblings, Eins-gegen-eins-Fähigkeiten und der Fähigkeit, Räume zu finden. Es gibt kein Zaubermittel, es geht um Details.“

Große Worte fand Kompany zudem für PSG-Trainer Luis Enrique. „Er macht einen großartigen Job“, lobte der Belgier seinen Kontrahenten und erinnerte sich an das erste Aufeinandertreffen am 26. November 2024. Trotz der Pariser Niederlage habe er die Leistung des Gegners damals als „außergewöhnlich“ wahrgenommen.