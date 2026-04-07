Hummels und Kramer: Warum Kroos Real fehlt

Maximilian Lotz 07.04.2026 • 21:51 Uhr Mats Hummels und Christoph Kramer sehen Real Madrid ohne ihre früheren Stars Luka Modric und Toni Kroos entscheidend verändert.

Toni Kroos und Luka Modric bildeten über viele Jahre bei Real Madrid ein erfolgreiches Mittelfeld-Duo. Doch nach dem Karriereende von Kroos 2024 und dem Abschied von Modric 2025 hat sich das Spiel der Königlichen verändert.

Das haben 2014er Weltmeister Mats Hummels und Christoph Kramer in ihrer Analyse bei Amazon Prime vor dem Viertelfinal-Kracher in der Champions League zwischen Real und dem FC Bayern München (JETZT im LIVETICKER) hervorgehoben.

Hummels: „Zumindest war das in den Kroos-Modric-Zeiten so“

„Sie hatten immer ein Selbstverständnis in der Champions League, was ich bei keiner anderen Mannschaft so gesehen habe“, sagte Hummels. „Es hat sie nie interessiert, ob sie die ersten 15-20 Minuten heillos unterlegen waren. Da wird niemand panisch, sie spielen ihr Spiel weiter – zumindest war das in den Kroos-Modric-Zeiten so. Das haben sie jetzt natürlich nicht mehr.“ Das sei jetzt der Unterschied, „dass sie nicht mehr diese Klasse und Ruhe auf diesen Positionen haben“.