FC Bayern: Spanier fürchten "deutsche Hölle"

SPORT1 15.04.2026 • 19:05 Uhr Bayern empfängt Real Madrid im Viertelfinal-Rückspiel. Die Fanszene und der Klub rufen die Fans der Münchner dazu auf, in Rot ins Stadion zu kommen. In Spanien ist von der "deutschen Hölle" die Rede.

Es ist angerichtet für die nächste magische Europapokal-Nacht in München. Der FC Bayern empfängt Real Madrid zum Viertelfinal-Rückspiel der Champions League in der Allianz Arena. Nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel im Bernabéu geht der deutsche Rekordmeister am Mittwoch (21 Uhr) mit einem knappen Vorsprung ins Rennen.

Doch bevor der Ball rollt, soll es auf den Rängen krachen. Wie die Bild berichtet, bereiten die Bayern ein wahres Stimmungs-Feuerwerk vor. Das Ziel ist klar: Real Madrid soll den Druck schon beim Aufwärmen spüren.

Geplant ist eine rote Welle. Sämtliche Fans werden gebeten, in Rot zu erscheinen, um die Arena in ein geschlossenes Farbenmeer zu tauchen. Die Tore öffnen früher, die organisierte Fanszene des FC Bayern will bereits 45 Minuten vor Anpfiff mit dem Support beginnen.

Spanische Presse erwartet „deutsche Hölle“

Der Plan dahinter ist offensichtlich. Die Münchner wollen das Spiel auf den Tribünen gewinnen, ehe es auf dem Rasen entschieden wird. Ein groß angelegtes Tifo im Bereich der Münchner Südkurve soll die Choreografie abrunden – wie in den großen Nächten der Vergangenheit.

In der in Madrid ansässigen Tageszeitung Marca ist von einer „deutschen Hölle“ die Rede, die Real Madrid erwarten wird. Dort heißt es weiter: „In München werden die Bäume wieder brennen.“

Real muss in München zwingend gewinnen

Sportlich ist die Ausgangslage brisant. Real braucht mindestens einen Treffer, um die Verlängerung zu erzwingen, zwei für das direkte Weiterkommen. Die Königlichen setzen einmal mehr auf ihre Comeback-Qualitäten in der Königsklasse.

Trainer Álvaro Arbeloa betonte vor der Partie selbstbewusst, ein Sieg in München sei „kein Wunder“. Worte, die das rote Inferno zusätzlich anfachen dürften – in einer Arena, die schon oft zum entscheidenden Faktor wurde.