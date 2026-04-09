Kompanys erstaunliche Maßnahme nach dem Triumph

SPORT1 09.04.2026 • 23:28 Uhr Nach dem Sieg der Bayern in Madrid gab es lediglich einen Kritikpunkt: Die Münchner hätte zu wenig Tore geschossen, so urteilen manche Beobachter. Der Trainer hatte aber das richtige Mittel parat.

Das 2:1 der Bayern in Madrid wirkt immer noch nach, die Euphorie in München hat nochmals einen Schub erfahren. Trotzdem gab es nach der Partie durchaus auch kritische Stimmen. Der Tenor: Die Elf von Vincent Kompany hätte die Königlichen zu lange „am Leben gehalten“ und es verpasst, einen dritten Treffer zu erzielen.

Ein brisanter und vielleicht sogar zutreffender Vorwurf, schließlich ist Real auch im Rückspiel keinesfalls zu unterschätzen – noch ist für beide Seiten ein Einzug ins Halbfinale der Champions League drin.

Bayern-Trainer hebt sich von Vorgängern ab

Der Bayern-Trainer schob der Diskussion aber schnell einen Riegel vor, als er auf der Pressekonferenz im Bernabéu darauf angesprochen wurde: „Jeder Sieg hier ist ein wichtiges Ergebnis. Man hat ja gesehen, dass die Real-Spieler Chancen kreiert haben und zeitweise waren sie sehr gefährlich. Aber das ist normal“, erklärte Kompany und verzichtete ganz bewusst auf jegliche noch so leise Kritik.

Diese Marschroute sei richtig, sagt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche.“ Mit dieser Art „Psychotrick“ hebe sich Kompany zudem von seinen Vorgängern ab.

„Direkt nach so einem gewonnenen Spiel können Medien, Experten und die Spieler selbst das Haar in der Suppe suchen, aber ein Trainer sollte sich in der Öffentlichkeit in diesem Moment zurückhalten. Gut, dass Kompany das gemacht hat“, erklärt Kumberger.

Kompany wird als Psychologe aktiv

Der Insider ist sich zudem sicher, dass der Bayern-Trainer all jene Dinge, die ihm nicht gefallen haben, hinter den Kulissen anspreche. „Sowas muss zu gegebener Zeit passieren, nicht wenn alle Spieler gerade euphorisiert und mit nacktem Oberkörper in der Kabine stehen. Das ist die Zeit, in der man einen Sieg genießen darf und Erbsenzählerei eher fehl am Platze ist“, so Kumberger. Trainer Kompany habe hier seine ganze seriöse Kraft als Psychologe gezeigt.

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Die ganze Diskussion sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den Rekordmeister hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.