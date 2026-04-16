FC Bayern: Einnahmen von über 100 Millionen Euro sicher

SID 16.04.2026 • 13:02 Uhr Der Einzug ins Halbfinale bringt erneut 18,5 Millionen Euro. Es könnte ein Rekordjahr werden.

Der Einzug ins Halbfinale der Champions League hat dem FC Bayern weitere Millioneneinnahmen beschert. Der deutsche Fußball-Rekordmeister konnte nach dem Viertelfinale gegen Real Madrid (4:3/2:1) noch einmal 15 Millionen Euro verbuchen. Die Gesamteinnahmen in dieser Saison liegen damit schon sicher bei 83,4 Millionen Euro.

Die Summe setzt sich zusammen aus Startgeldern, UEFA- und Punktprämien. Der Einzug ins Finale am 30. Mai in Budapest würde den Bayern weitere 18,5 Millionen einbringen. Der Titel würde mit zusätzlich 6,5 Millionen belohnt werden.

Schon jetzt belaufen sich die Einnahmen auf weit über 100 Millionen Euro. Es könnten geschätzt noch bis zu 150 Millionen werden – Rekord!