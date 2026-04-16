Der Einzug ins Halbfinale der Champions League hat dem FC Bayern weitere Millioneneinnahmen beschert. Der deutsche Fußball-Rekordmeister konnte nach dem Viertelfinale gegen Real Madrid (4:3/2:1) noch einmal 15 Millionen Euro verbuchen. Die Gesamteinnahmen in dieser Saison liegen damit schon sicher bei 83,4 Millionen Euro.
FC Bayern: Einnahmen von über 100 Millionen Euro sicher
Die Summe setzt sich zusammen aus Startgeldern, UEFA- und Punktprämien. Der Einzug ins Finale am 30. Mai in Budapest würde den Bayern weitere 18,5 Millionen einbringen. Der Titel würde mit zusätzlich 6,5 Millionen belohnt werden.
Schon jetzt belaufen sich die Einnahmen auf weit über 100 Millionen Euro. Es könnten geschätzt noch bis zu 150 Millionen werden – Rekord!
Die Münchner erhalten am Saisonende noch eine sogenannte Werteprämie, die sich aus dem Klub-Koeffizienten und dem früheren Marktpool zusammensetzt. Maximal sind aus diesem Topf 40 Millionen Euro möglich. Dazu kommen noch die Zuschauereinnahmen bei den Heimspielen. Aus den bisherigen sechs Auftritten in der Königsklasse in der Allianz Arena dürften die Münchner bereits rund 30 Millionen Euro generiert haben.