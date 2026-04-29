FC Bayern: Freche Aktion gegen Manuel Neuer!

Freche Aktion beim Halbfinal-Spektakel in der Champions League: Ein Balljunge weigerte sich beim 4:5 des FC Bayern, Manuel Neuer einen Ball zuzuwerfen.
Freche Aktion gegen Neuer
Ein von Amazon Prime veröffentlichtes Video zeigt den Kapitän des deutschen Rekordmeisters, der sich hinter seinem Tor leicht über die Werbebande beugt und nach dem am Boden liegenden Spielgerät verlangt.
Der nur rund einen Meter entfernt stehende Balljunge blickt den Superstar nur teilnahmslos an und zieht den Ball mit der Sohle sogar leicht zurück.
FC Bayern: Neuer erlebt ungewöhnlichen Abend
Neuer starrte mit fragender Miene und ausgebreiteten Armen zurück, ehe er sich erstaunt abwandte. Wann genau sich die Szene zugetragen hat, wird in dem kurzen Video nicht klar.
Neuer erlebte gegen PSG einen ungewöhnlichen Abend: Der 40-Jährige kassierte fünf Gegentreffer, konnte aber keine einzige Parade zeigen.
Immerhin als Motivator war er wohl erfolgreich: „Nach diesem fünften Gegentor bin ich zu ein paar Spielern gegangen. Ich habe daran geglaubt, dass wir hier doch noch was holen können, also mindestens das Ergebnis verbessern können.“
Letztlich erzielten die Münchner noch zwei Treffer. Das Rückspiel findet in einer Woche statt.