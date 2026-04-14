FC Bayern: Gelb-Alarm vor Real-Kracher

Mette Bech 14.04.2026 • 20:54 Uhr Beim Rückspiel gegen Real Madrid stehen gleich mehrere Stars des FC Bayern vorbelastet auf dem Platz. Im Worst-Case-Szenario fehlen dem Rekordmeister nach dem Einzug ins Halbfinale vier Schlüsselspieler in der Defensive.

Vor dem Rückspiel-Kracher in der Champions League gegen Real Madrid am Mittwochabend (21.00 Uhr im LIVETICKER) muss der FC Bayern auf die Gelbe-Karten-Situation achten. Gleich vier Münchner stehen vorbelastet auf dem Platz und würden bei einer weiteren Verwarnung ein mögliches Halbfinale verpassen. In der Königsklasse gilt: Nach der dritten Gelben Karte folgt eine Sperre für das kommende Spiel.

Beim Rekordmeister betrifft das Torhüter Manuel Neuer sowie die Defensivspieler Dayot Upamecano, Jonathan Tah und Konrad Laimer. Auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel äußerte sich Bayern-Trainer Vincent Kompany kritisch zur aktuellen Regelung. Vor allem mit Blick auf das neue Champions-League-Format mit mehr Spielen sei die Sperrengrenze aus seiner Sicht zu niedrig angesetzt.

„Ich finde es ganz schwer, durch diese Champions-League-Runde zu kommen ohne Sperre“, sagte Kompany und ergänzte: „Für einen Innenverteidiger, wenn du so weit kommst und nur drei Gelbe bekommst, dann hast du eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Und trotzdem kannst du für das Halbfinale noch gesperrt werden, das finde ich schon hart.“

FC Bayern: „Ein bisschen im Hinterkopf“

Theoretisch könnte Bayern damit im Falle eines Weiterkommens im Halbfinale gegen den FC Liverpool oder Paris Saint-Germain wichtige Defensivkräfte verlieren. Erst nach dem Halbfinale werden die Gelbkonten gelöscht. Für das Finale kann man demnach nur noch durch eine Rote Karte oder Gelb-Rot gesperrt fehlen.

Bayern-Keeper Manuel Neuer betonte, dass den betroffenen Spielern die Situation bewusst sei, aber sie keinen großen Einfluss auf die Spielweise haben dürfe. Schon beim Hinspiel-Sieg hätten vorbelastete Spieler auf dem Feld gestanden. „Es ist immer ein bisschen im Hinterkopf, aber am Ende zählt es wirklich diese Spiel zu gewinnen , das ist das Allererste“, erklärte der 40-Jährige.

Die erfahrenen Profis würden in solchen Situationen darauf achten, „keine unnötigen Fouls“ zu machen.

Auch Real-Stars droht eine Sperre

Doch nicht nur Bayern ist betroffen. Auch bei den Königlichen droht mehreren Stars im Falle einer weiteren Gelben Karte und im Falle eines Weiterkommens das Ausfallen im Halbfinale.

Kylian Mbappé, Vinícius Junior, Jude Bellingham, Dean Huijsen und Alvaro Carreras wären bei einer Verwarnung gesperrt. Aurelien Tchouameni sah im Hinspiel seine dritte Gelbe Karte und fehlt Real Madrid deshalb bereits am Mittwochabend in München.