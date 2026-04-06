FC Bayern: Goretzka warnt vor Real-Macht

SPORT1 06.04.2026 • 14:03 Uhr Vor dem CL-Kracher gegen Real Madrid schlägt Leon Goretzka Töne des Respekts an – und erinnert an bittere Bayern-Serien. Er erklärt auch, warum er nicht schon im Winter wechseln wollte.

Der FC Bayern fiebert dem Gigantenduell entgegen – doch Leon Goretzka tritt vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid (Dienstag, 21 Uhr im LIVETICKER) etwas auf die Euphoriebremse. Trotz der jüngsten Patzer der Königlichen, zuletzt das 1:2 bei Mallorca, warnt der Mittelfeldchef vor der Unberechenbarkeit Madrids.

„Das ist eine Weltklasse-Mannschaft mit herausragenden individuellen Qualitäten auf dem Platz. Sie hatten sehr, sehr gute – aber auch schlechte Momente in dieser Saison. Man weiß aktuell nie so richtig, was bei ihnen am Ende rauskommt“, wird Goretzka auf der Webseite der Münchner zitiert.

Gerade in der Königsklasse, so der 31-Jährige, entfalte Real eine besondere Aura. „Erfahrungsgemäß kommt bei ihnen in der Champions League eigentlich immer etwas Gutes raus. Aber darauf werden wir vorbereitet sein.“

Respekt vor Reals Königsklassen-DNA

Für Goretzka ist klar: „Real Madrid hört sich für einen Deutschen immer nach Königsklasse an. Sie sind die Champions in diesem Wettbewerb und sie waren in den vergangenen zehn, fünfzehn Jahren die prägende Mannschaft.“

Entsprechend groß sei die Herausforderung: „Es sind zwei Giganten im europäischen Fußball, die da aufeinandertreffen.“

Zumal die Bilanz aus Münchner Sicht ernüchternd ist. Keines der vergangenen acht Duelle in der Champions League konnte Bayern gewinnen. „Wir würden sehr gerne etwas an der Statistik der letzten Jahre korrigieren“, betonte Goretzka.

Der Nationalspieler, der mit Bayern bereits die Champions League gewann, glaubt dennoch fest an die eigene Chance. „Im Winter habe ich ganz bewusst die Entscheidung getroffen, bis zum Sommer hier zu bleiben. Ich habe das Gefühl, dass in dieser Saison wirklich alles möglich ist.“

Goretzka: „Wir können alles gewinnen“

Der Mittelfeldmotor schwärmt von der aktuellen Konstellation beim Rekordmeister: „Die richtigen Spieler sind am richtigen Ort mit dem richtigen Trainer im richtigen Verein.“