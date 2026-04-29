FC Bayern: Haaland stichelt nach Wahnsinn gegen PSG

Es war ein historisches Spektakel in der Champions League. Während die internationale Presse die 4:5 (2:3)-Niederlage des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain als Spiel für die Geschichtsbücher feierte, geraten auch einige Stars ins Schwärmen.
Haaland stichelt nach Bayern-Wahnsinn
Allen voran Manchester Citys Superstürmer Erling Haaland, der das Fußballfest auch als Gelegenheit sah, gegen Meisterschaftskonkurrent Arsenal zu sticheln. „Wenn man sich Arsenal ansieht, könnte man meinen, Fußball sei ein langweiliges Spiel“, schrieb der Norweger bei Snapchat.
Verfasst hatte er den Post schon nach dem zwischenzeitlichen 3:2 durch Ousmane Dembélé in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Während die Gunners in den beiden Viertelfinal-Partien gegen Sporting nur ein Tor erzielten, folgten beim Spiel am Dienstagabend vier weitere Treffer nach der Pause.
FC Bayern vs. PSG: „Kann mich nicht erinnern, ein besseres Spiel gesehen zu haben“
Ein Torfestival, das zahlreiche weitere Stars staunen ließ. Darunter der ehemalige Frankfurt-Stürmer Jan Age Fjörtoft, der bei X forderte: „Lasst uns nicht über schlechtes Verteidigen sprechen. Lasst uns über eines der unterhaltsamsten Spiele sprechen, die wir je gesehen haben.“
Ähnlich sah dies auch Wesley Sneijder. „Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals ein besseres Spiel gesehen zu haben“, meinte der Champions-League-Sieger von 2010.
„Wir beschweren uns nun schon seit einem Jahr, dass Fußball langweilig ist“, urteilte zudem Thierry Henry bei CBS Sports: „Mir hat es Spaß gemacht und ich glaube, allen zu Hause hat es Spaß gemacht.“
Bixente Lizarazu lobt FC Bayern für Moral
Der ehemalige FCB-Profi Bixente Lizarazu hob bei L’Équipe vor allem die Moral der Bayern hervor, die das Spektakel erst ermöglichte. „Nach so einem Sturm so zurückzukommen – wer schafft das schon? Sie haben enorme mentale Stärke bewiesen“, lobte der Franzose. Besonders der „Boxkampf“ beider Teams vor der Pause habe es ihm angetan, weshalb er fast vom „Spiel des Jahres“ sprechen wollte.
Das Halbfinal-Rückspiel steigt am kommenden Mittwoch (ab 21 Uhr). Ein erneutes Torfestival ist zwar nicht garantiert, vor allem der FC Bayern dürfte jedoch auf eine weitere Glanzleistung seines 100-Tore-Sturms hoffen, um doch noch ins Finale einzuziehen.