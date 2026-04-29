FC Bayern: In den Katakomben kam es zu einem kuriosen Moment

Neun Tore, Highlights im Minutentakt, ein 5:4 für Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern: Dieses Halbfinal-Hinspiel der Champions League hatte alles – außer einer Begegnung zwischen den beiden Trainern Vincent Kompany und Luis Enrique am Spielfeldrand.
Kuriose Szene mit Kompany und Enrique
Der Bayern-Coach war nach seinem dritten Gelben Karton gesperrt und durfte nicht auf die Bank. Stattdessen musste Kompany das geschichtsträchtige Spiel auf der Tribüne mitverfolgen. „Eine Katastrophe“, wie er im Anschluss an die Partie befand.
FC Bayern: Kompany trifft Enrique in den Katakomben
Seinem Gegenüber begegnete er aber doch noch. Nach dem Abpfiff kam es zu einem kuriosen Austausch zwischen den beiden Kontrahenten: Enrique befand sich gerade im Interview mit CBS Sports, als er Kompany im Augenwinkel bemerkte und das Gespräch unterbrach.
Der Spanier grinste und stichelte: „Du hast dir das Spiel von oben angesehen, hat es dir gefallen?“ Kompany konterte lachend: „Nein, es hat mir nicht gefallen.“ Anschließend gaben sich beide Trainer lachend die Hand.
Enrique zuvor freiwillig auf der Tribüne
Enrique saß in dieser Saison bereits zweimal freiwillig auf der Tribüne. Unter anderem gegen Atalanta Bergamo in der Champions League. „Seit einiger Zeit beobachte ich Rugby-Trainer, die Spiele aus einer ganz anderen Perspektive analysieren. Das ist eine interessante Option, die ich in Zukunft nutzen werde. Danach kann man das Halbzeitgespräch perfekt führen“, hatte der 55-Jährige erklärt.
Schon am kommenden Mittwoch steigt in München das Rückspiel – dann stehen sich beide Trainer wieder direkt an der Seitenlinie gegenüber. Nach diesem Schlagabtausch auf und neben dem Platz ist die Bühne bereitet.