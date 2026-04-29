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FC Bayern: In den Katakomben kam es zu einem kuriosen Moment

Kuriose Szene mit Kompany und Enrique

Vincent Kompany und Luis Enrique werden sich beim Duell FC Bayern vs. PSG erst im Rückspiel an der Seitenlinie begegnen. Nach dem furiosen Schlagabtausch am Dienstagabend kommt es zu einem kuriosen Aufeinandertreffen.
Nach dem 4:5 Hinspiel erklärt Bayern-Trainer Vincent Kompany, wie er das Spiel erlebt hat und findet lobende Worte für die Mannschaft nach dem Comeback gegen PSG.
SPORT1
Vincent Kompany und Luis Enrique werden sich beim Duell FC Bayern vs. PSG erst im Rückspiel an der Seitenlinie begegnen. Nach dem furiosen Schlagabtausch am Dienstagabend kommt es zu einem kuriosen Aufeinandertreffen.

Neun Tore, Highlights im Minutentakt, ein 5:4 für Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern: Dieses Halbfinal-Hinspiel der Champions League hatte alles – außer einer Begegnung zwischen den beiden Trainern Vincent Kompany und Luis Enrique am Spielfeldrand.

Der Bayern-Coach war nach seinem dritten Gelben Karton gesperrt und durfte nicht auf die Bank. Stattdessen musste Kompany das geschichtsträchtige Spiel auf der Tribüne mitverfolgen. „Eine Katastrophe“, wie er im Anschluss an die Partie befand.

FC Bayern: Kompany trifft Enrique in den Katakomben

Seinem Gegenüber begegnete er aber doch noch. Nach dem Abpfiff kam es zu einem kuriosen Austausch zwischen den beiden Kontrahenten: Enrique befand sich gerade im Interview mit CBS Sports, als er Kompany im Augenwinkel bemerkte und das Gespräch unterbrach.

Der Spanier grinste und stichelte: „Du hast dir das Spiel von oben angesehen, hat es dir gefallen?“ Kompany konterte lachend: „Nein, es hat mir nicht gefallen.“ Anschließend gaben sich beide Trainer lachend die Hand.

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Enrique zuvor freiwillig auf der Tribüne

Enrique saß in dieser Saison bereits zweimal freiwillig auf der Tribüne. Unter anderem gegen Atalanta Bergamo in der Champions League. „Seit einiger Zeit beobachte ich Rugby-Trainer, die Spiele aus einer ganz anderen Perspektive analysieren. Das ist eine interessante Option, die ich in Zukunft nutzen werde. Danach kann man das Halbzeitgespräch perfekt führen“, hatte der 55-Jährige erklärt.

Schon am kommenden Mittwoch steigt in München das Rückspiel – dann stehen sich beide Trainer wieder direkt an der Seitenlinie gegenüber. Nach diesem Schlagabtausch auf und neben dem Platz ist die Bühne bereitet.

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