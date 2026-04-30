FC Bayern? "In meiner 40-jährigen Laufbahn noch nirgends erlebt"

Philipp Heinemann 30.04.2026 • 18:35 Uhr Peter Neururer zeigt sich vom Spektakel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern begeistert. Selbst er hat ein solches Spiel noch nicht erlebt.

Der irrwitzige Halbfinal-Showdown zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern hat auch Peter Neururer hellauf begeistert. Selbst der erfahrene Trainer-Routinier kann sich an keine vergleichbare Partie erinnern.

„Spektakel-Fußball, wie ich es persönlich in meiner fast 40-jährigen Laufbahn noch nirgends erlebt habe“, sagte der 71-Jährige im Interview mit wettbasis.com.

Bayern hatte sich im Hinspiel von Paris eine 4:5-Niederlage eingefangen, die geradezu historische Ausmaße erreicht hatte. „Der Wahnsinn, der Wahnsinn mit unfassbaren neun Toren. Zwei Mannschaften, die ohne irgendein taktisches Konzept im Defensivbereich aufgelaufen sind, nur nach vorne ausgerichtet“, befand Neururer.

Neururer: So kommt der FC Bayern gegen PSG weiter

Der langjährige Coach, der die Partie live im Fantalk von SPORT1 verfolgt hatte, erklärte weiter: „Die großen Fußballtheoretiker sprechen ja immer davon, dass die Defensive Meisterschaften gewinnt und die Offensive einzelne Spiele. Aber eines dieser einzelnen Spiele haben wir nun gesehen. Ein Fußballspiel, das so noch nie in einem Halbfinale auf dieser Ebene stattgefunden hat.“

Neururer wagte auch einen Blick auf das zweite Duell, das am Mittwoch in München steigt: „Ich glaube, dass das Rückspiel schon ein klein wenig anders aussieht. Da muss ja irgendwie ein Sieger her.“