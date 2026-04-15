FC Bayern: Kompany kassiert Sperre

Christopher Mallmann 15.04.2026 • 23:38 Uhr Trainer Vincent Kompany regt sich über ein mögliches Foul von Antonio Rüdiger auf und wird verwarnt. Der Belgier wird im Halbfinale fehlen.

Bayern-Trainer Vincent Kompany ist beim Viertelfinal-Sieg gegen Real Madrid (4:3) mit Gelb verwarnt worden (43.). Die Konsequenz: Der Belgier wird im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain gesperrt fehlen.

Kompany hatte sich über das Einsteigen von Antonio Rüdiger gegen Josip Stanisic lautstark beschwert, in der Folge schoss Kylian Mbappé die Madrilenen mit 3:2 in Führung (42.).

Schiedsrichter Slavko Vincic zeigte Kompany anschließend die Gelbe Karte.

„Ist das so? Wir sind in die Kabine gekommen und haben gesagt: ‚Großartig, kein Spieler ist gesperrt.‘ Jetzt ist der Trainer gesperrt. Um Gottes willen“, sagte ein überraschter Max Eberl, als er bei DAZN auf die Sperre angesprochen wurde.