FC Bayern: Kompany lässt Geheimnis offen

Johannes Behm , Stefan Kumberger 19.04.2026 • 23:15 Uhr Wer vertritt Vincent Kompany beim Hinspiel in Paris? Wie er selbst mitteilt, wurde diese Thematik bereits entschieden.

Bayern-Trainer Vincent Kompany möchte noch nicht verraten, wer ihn beim Hinspiel des Champions-League-Halbfinals bei Paris Saint-Germain auf der Trainerbank vertreten wird.

„Nein, das ist schon entschieden“, erklärte der 40-Jährige auf SPORT1-Nachfrage kurz nach dem Gewinn seiner zweiten Meisterschaft in der Bundesliga. „Vielleicht besprechen wir das, wenn diese PK kommt vor dem Paris-Spiel.“

Es sei „alles geklärt, alles entschieden. Aber hat noch keine Priorität bis nächste Woche.“

FC Bayern: Wer ersetzt Kompany?

Da Kompany keine klare Nummer zwei als Co-Trainer hat, wurde zuletzt viel spekuliert, wer ihn ersetzen könnte. Als aussichtsreicher Kandidat wurde Aaron Danks eingeschätzt, der sich primär um Standards kümmert. Aber auch sein enger Freund Floribert N’Galula und Taktik-Spezialist René Maric könnten Kandidaten sein.

Kompany hatte beim Rückspiel gegen Real Madrid seine dritte Gelbe Karte im Wettbewerb gesehen. Zuvor hatte er sich lautsark über das Einsteigen von Antonio Rüdiger gegen Josip Stanisic beschwert, in der Folge schoss Kylian Mbappé die Madrilenen mit 3:2 in Führung (42.).