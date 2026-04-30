FC-Bayern-Star lässt Toni Kroos verblüfft zurück

Jakob Lüers 30.04.2026 • 12:11 Uhr Michael Olise zeigt beim aberwitzigen 4:5 der Bayern in Paris eine starke Leistung. Das beeindruckt auch Toni Kroos, der in höchsten Tönen vom Franzosen schwärmt.

Toni Kroos hat in den höchsten Tönen von Michael Olises Leistung im Champions-League-Halbfinale des FC Bayern bei Paris Saint-Germain (4:5) gesprochen. Was der französische Flügelstürmer „in der ersten Halbzeit gegen dieses Kaliber gespielt hat, ist einfach nur beeindruckend gewesen“, schwärmte Kroos in der neuen Folge seines Podcasts „Einfach mal Luppen“.

Vor allem wie Olise auf der rechten Seite gegen PSG-Verteidiger Nuno Mendes agierte, nötigte dem ehemaligen Real-Star gehörigen Respekt ab. In der Halbzeitpause habe Kroos einem Trainerkollegen aus seiner Jugendakademie geschrieben, „dass Olise mit dem für mich besten Linksverteidiger der Welt trotzdem macht, was er möchte“.

Kroos: Mendes verzweifelt an Bayern-Star

Dabei habe Mendes laut Kroos in den vergangenen Monaten und Jahren „sehr viele gute Rechtsaußen in seine Hosentasche gesteckt“.

Doch in Olise schien der Portugiese am Dienstagabend seinen Meister gefunden zu haben. „Mist, da ist jetzt einer, da bin ich selbst physisch nicht besser – und das ist schon schwer“, versetzte sich Kroos in Mendes‘ Kopf.

Der Abend im Pariser Prinzenpark war für den Weltmeister von 2014 „eine extreme Bestätigung, was für ein Spieler Olise ist“.