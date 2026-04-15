FC Bayern: Kurzfristiger Ausfall vor Real-Kracher

Der FC Bayern muss vor dem Rückspiel-Kracher gegen Real Madrid (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) kurzfristig auf Mittelfeldspieler Tom Bischof verzichten.
Bayern vermeldet kurzfristigen Ausfall
Der FC Bayern tritt beim Kracher gegen Real Madrid ohne Tom Bischof an. Das geben die Münchner kurzfristig bekannt.
Der 20-Jährige hat sich einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen. Das gaben die Münchner rund eine Stunde vor Anpfiff offiziell bekannt.
Bischof war beim Hinspiel-Sieg in Madrid (2:1) in der Nachspielzeit für Luis Díaz eingewechselt worden (90.+3).
Der frühere Hoffenheim-Profi – seit Sommer beim deutschen Rekordmeister – kommt in dieser Saison auf 35 Pflichtspieleinsätze für die Bayern. Dabei schoss er zwei Tore und bereitete drei vor.