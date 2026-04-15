FC Bayern: Kurzfristiger Ausfall vor Real-Kracher

Christopher Mallmann 15.04.2026 • 20:01 Uhr Der FC Bayern tritt beim Kracher gegen Real Madrid ohne Tom Bischof an. Das geben die Münchner kurzfristig bekannt.

Der FC Bayern muss vor dem Rückspiel-Kracher gegen Real Madrid (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) kurzfristig auf Mittelfeldspieler Tom Bischof verzichten.

Der 20-Jährige hat sich einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen. Das gaben die Münchner rund eine Stunde vor Anpfiff offiziell bekannt.

Bischof war beim Hinspiel-Sieg in Madrid (2:1) in der Nachspielzeit für Luis Díaz eingewechselt worden (90.+3).