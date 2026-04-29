"Naiv": FC-Bayern-Legende kritisiert Vincent Kompanys Taktik

SPORT1 29.04.2026 • 13:34 Uhr Der FC Bayern kassiert beim Champions-League-Spektakel fünf Gegentreffer. Bayern-Legende Bixente Lizarazu kritisiert deshalb die Taktik von Vincent Kompany - nebenbei bekommt auch die Handspiel-Regel ihr Fett weg.

Neun Tore, Hochgeschwindigkeits-Fußball, ein Spiel am Limit: Das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern entpuppte sich als ein denkwürdiges, auf diesem Niveau noch nie dagewesenes Spektakel.

Ex-Bayern-Profi Bixente Lizarazu fand bei der L’Équipe viele Superlative für den Abend für die Geschichtsbücher. Doch auch mit Kritik am FC Bayern und dem Regelwerk sparte der 56-Jährige nicht.

FC Bayern: Lizarazu kritisiert „naive“ Taktik

Sein Fazit zur mit fünf Treffern bereits atemraubenden ersten Halbzeit: „Das war wie ein Boxkampf, jeder hat ausgeteilt und eingesteckt.“

Dass Bayern-Trainer Vincent Kompany trotz der Wucht und Konterstärke des Gegners aus Paris auf maximale Offensive setzte und sich deshalb viele Räume in der Mitte des Feldes öffneten, verwunderte den Franzosen, der 2001 mit Bayern Champions League und Weltpokal gewonnen hatte: „Fantastisch für das Spektakel, aber auch naiv, wenn man die Qualität von Kvaratskhelia und Dembélé kennt.“

Beeindruckt zeigte sich der ehemalige Linksverteidiger dagegen vor allem von der Willenskraft und Widerstandsfähigkeit des deutschen Meisters, der durch das beachtliche Aufbäumen nach dem Gegentreffer zum 2:5 die Ausgangslage vor dem Rückspiel in der Allianz Arena wieder deutlich erträglicher und offener gestaltete. „Wer kommt nach so einem Sturm noch einmal zurück?“, fragte Lizarazu anerkennend (das Spiel endete mit einem 4:5).

Doch nicht nur die Art und Weise der Bayern-Taktik hinterfragte der ehemalige Bayern-Profi, auch die PSG-Verteidiger bekamen ihr Fett weg. „Mendes hat enorm unter Olise gelitten, Marquinhos wurde von Luis Díaz beim vierten Bayern-Tor klar geschlagen“, analysierte Lizarazu.

Champions League: „Unerträgliche Elfmeter“

Auch der viel diskutierte Handelfmeter gegen Alphonso Davies sorgte für Kopfschütteln beim Weltmeister von 1998: „Als Verteidiger sind solche Elfmeter unerträglich. Für mich sollten sie nicht gepfiffen werden.“