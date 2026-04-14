FC Bayern: "Man muss aufpassen!" Was Robben am Olise-Vergleich stört

SPORT1 14.04.2026 • 18:09 Uhr Arjen Robben schwärmt im Vorfeld des Krachers gegen Real Madrid von der Bayern-Mannschaft. Dabei hebt er zwei Stars hervor und lobt den Trainer, der seine Truppe im Vergleich zum Vorjahr noch besser gemacht hat.

Dass Michael Olise auf der rechten Außenbahn verzückt, ist auch an Bayern-Legende Arjen Robben nicht vorbeigegangen. Besonders die Spielweise des Franzosen erinnert viele Fans an die besten Zeiten des Niederländers.

Robben selbst zeigte sich vor dem Rückspiel gegen Real Madrid im Champions-League-Viertelfinale am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER) beeindruckt: „Er hat mir sehr gut gefallen. Das ist natürlich auch meine Position. Er war sehr gut – hat aktiv und kreativ gespielt und hatte sehr gute Ballaktionen“, analysierte der 41-Jährige Olises Einsatz gegen die Königlichen im Gespräch mit den Klubmedien.

Auf den Vergleich angesprochen, dass Olise oft die typische „Robben-Bewegung“ (von rechts nach innen ziehen) zeigt, gab er zu: „Es gibt sicherlich einige Parallelen. Aber man muss immer aufpassen mit Vergleichen. Ich mag das eigentlich nicht so, weil jeder Spieler seinen eigenen Spielcharakter hat.“

„Natürlich gibt es bei uns gewisse Dinge, die ähnlich sind“, gab Robben zu, betonte allerdings: „Aber am Ende ist er ein anderer Spieler als ich. Er macht es einfach supergut.“

FC Bayern: Robben adelt Neuer

Neben Olise glänzte vor allem auch Manuel Neuer beim Hinspiel in Spanien. Trotz seines Alters von mittlerweile 40 Jahren ist Neuer für Robben nach wie vor das Maß aller Dinge. Nach dessen Gala geriet sein Ex-Kollege regelrecht ins Schwärmen.

„Für mich war er schon immer der beste Torwart der Welt. Und dass er in seinem Alter – mit allem Respekt, er ist jetzt 40 – so eine Leistung im Viertelfinale der Champions League bringt, zeigt einfach noch einmal seine unglaubliche Klasse“, sagte ein beeindruckter Robben. Neuers Form überrasche ihn allerdings keineswegs.

Robben erkennt spezielle Entwicklung bei Bayern

Losgelöst vom direkten Duell mit Real Madrid outete sich die Bayern-Legende als großer Fan der Arbeit von Trainer Vincent Kompany. Auch im Vergleich zur Vorsaison sieht Robben Fortschritte.